మెగా డాటర్‌ నిహారిక శుక్రవారం పుట్టిన రోజు జరుపుకున్నారు. కొత్త పెళ్లి కూతురు 28వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టారు. తన కూతురు నిహారిక పుట్టినరోజు సందర్భంగా నటుడు నాగబాబు భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. తన జీవితంలోకి ఓ దేవతలా వచ్చిందని ట్వీట్ చేశారు. 'డియర్ నీహా.. దేవుడిని నమ్మని ఓ వ్యక్తి జీవితంలోకి నువ్వు రావడంతో దేవతలుంటారని నమ్మేలా చేశావ్. నీ కళ్లలో సంతోషం కోసం నేను ఎల్లప్పుడూ పోరాడతాను. హ్యాపీ బర్త్ డే నాన్నా! ఎప్పటికీ ప్రేమిస్తూనే ఉంటానంటూ' నిహారిక చిన్నప్పటి ఫొటోను నాగబాబు షేర్‌ చేశారు. తన భార్య నిహారికకు చైతన్య జొన్నలగడ్డ ప్రత్యేకంగా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

Dear Niha @IamNiharikaK

For a Man who don't believe in God

Your presence in my life made me believe in Angels!

Being the best in your eyes is what i will always fight for.,

Being able to make you smile more is what I will retreat for.!

Happy Birthday Nanna...

Love.Always..

-Daddu pic.twitter.com/pHHKdUeZx4