May 8, 2022 / 03:55 PM IST

తెలుగు సినీ ప్రేక్ష‌కుల‌కు ఎన్నో బ్లాక్ బాస్ట‌ర్ సినిమాలు అందించారు సీనియ‌ర్ నిర్మాత క‌మ్ డైరెక్ట‌ర్ ఎంఎస్ రాజు (MS Raju). ఈయ‌న డ‌ర్టీ హ‌రి సినిమాతో దర్శ‌కుడిగా మారారు. ఆ త‌ర్వాత సుమంత్ అశ్విన్‌తో 7 డేస్ 6 నైట్స్ సినిమా తెర‌కెక్కించారు. ఇపుడు మ‌రో ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమాతో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రాబోతున్నారు ఎంఎస్ రాజు.

త‌న కొత్త‌ చిత్రం ప్రీ లుక్ పోస్ట‌ర్ (Sathi Pre look)ను సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేశారు ఎంఎస్ రాజు. ఈ చిత్రానికి సతి (Sathi) అనే ఇంట్రెస్టింగ్ ప‌వ‌ర్ ఫుల్ టైటిల్‌ను ఫిక్స్ చేశారు. ఈ చిత్రం ఫ‌స్ట్ లుక్‌ను మే 10న‌ ఉద‌యం 11:11 గంట‌ల‌కు విడుద‌ల చేస్తున్నట్టు ప్ర‌క‌టించారు. ఓ జంట గ‌డ‌ప దాడుతున్న పోస్ట‌ర్‌తో సినిమాపై క్యూరియాసిటీని పెంచుతున్నారు. ఇంత‌కీ ఈ ఇద్ద‌రు భార్య‌భ‌ర్త‌లా..? లేదా ప్రేమికులా..? అనే దానిపై స‌స్పెన్స్ పెట్టారు ఎంఎస్ రాజు.

మ‌రి ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్‌లో దీనిపై ఏమైనా క్లారిటీ ఇస్తారేమో చూడాలి. ఎంఎస్ రాజు ఈ సారి మ‌హిళా ప్ర‌ధాన క‌థాంశంతో సినిమా తెర‌కెక్కించ‌బోతున్న‌ట్టు తెలుస్తున్నా..దీనిపై టీం నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

Absolutely excited to present you the Pre-look of our next #Sathi 💥

A @SumanthArtPro proud presentation 😇

Produced By @WildHoneyPro & @RamantraCreate

First look on 10th May @ 11:11AM 🥳@EditorJunaid @PulagamOfficial pic.twitter.com/7v3dC1XFMU

— MS Raju (@MSRajuOfficial) May 8, 2022