Chiranjeevi | పసి పిల్లలను పని పిల్లలుగా చేయొద్దు.. మే డే సందర్భంగా చిరంజీవి స్పెషల్‌ వీడియో

May 1, 2024 / 01:19 PM IST

Chiranjeevi | ప్రపంచ కార్మికుల దినోత్సవం సందర్భంగా పద్మ విభూషణ్‌, టాలీవుడ్‌ మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి (Megastar Chiranjeevi) కార్మిక లోకానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు (May Day Wishes). ఈ మేరకు సోషల్‌ మీడియాలో ఓ స్పెషల్‌ వీడియో షేర్‌ చేశారు. సరిగ్గా 20 ఏళ్ల క్రితం బాలకార్మికుల నిర్మూలన కోసం చేసిన ఓ ప్రచార వీడియోను ఎక్స్‌ వేదికగా పంచుకుంటూ.. హ్యాపీ మే డే టు ఆల్ అంటూ పోస్ట్‌ పెట్టారు.

‘22 సంవత్సరాల క్రితం.. పసి పిల్లలని పని పిల్లలుగా చేయొద్దని అంతర్జాతీయ కార్మిక సంస్థ ( International Labour Organisation) కోసం ‘చిన్ని చేతులు’ పేరుతో ప్రచారం చేపట్టా. ఈ రోజుకీ అది రిలవెంట్‌గా అనిపించి షేర్ చేస్తున్నాను. సే నో టు చైల్డ్ లేబర్. అందరికీ మే డే శుభాకాంక్షలు’ అని చిరంజీవి పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్ట్‌ వైరల్‌ అవుతోంది.

22 సంవత్సరాల క్రితం … పసి పిల్లలని

పని పిల్లలుగా చేయొద్దని International Labour Organisation, ILO కోసం చేసిన “చిన్ని చేతులు” campaign.

ఈ రోజుకీ relevant అనిపించి share చేస్తున్నాను. Say NO to Child Labour.

Happy May Day to all !

International #LaborDay #MayDay pic.twitter.com/q5EqvxeoY6

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) May 1, 2024