Anirudh | అజిత్‌ కుమార్ అభిమానులకు అదిరిపోయే ట్రీట్‌.. VidaaMuyarchi నయా అప్‌డేట్‌

Anirudh | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో అజిత్‌ కుమార్‌ (Ajithkumar) నటిస్తోన్న చిత్రాల్లో ఒకటి VidaaMuyarchi. ఏకే 62గా వస్తోన్న ఈ చిత్రానికి మగిజ్ తిరుమేని దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. కాగా ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ రవిచందర్ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్ స్కోర్ అందిస్తున్నాడని తెలిసిందే.

May 21, 2024 / 11:03 AM IST

త్రిష (Trisha) ఫీ మేల్‌ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ సినిమాలో ఎక్కువభాగం అజర్‌బైజాన్‌లో షూట్ చేస్తున్నట్టు ఇప్పటివరకు వచ్చిన అప్‌డేట్స్‌ చెప్పకనే చెబుతున్నాయి.

తాజాగా ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ ఒకటి నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. అనిరుధ్ కంపోజ్ చేసిన ఆలుమా డోలుమా పాట ఏ రేంజ్‌లో ఫేమస్ అయ్యిందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఇప్పుడు VidaaMuyarchiలో కూడా ఇలాంటి ఫాస్ట్‌ ట్రాక్ సాంగ్‌ ను రెడీ చేశారని కోలీవుడ్‌ సర్కిల్‌లో ఓ వార్త హల్ చల్ చేస్తోంది. ఇదే నిజమైతే అజిత్‌ కుమార్‌ అభిమానులకు మాత్రం పండగే అని చెప్పాలి. ఇటీవలే అజిత్‌, అర్జున్‌, త్రిషపై వచ్చే సన్నివేశాలను చిత్రీకరించనున్నారని, షూటింగ్‌ మేలో పూర్తి కానుందని వార్తలు వచ్చాయని తెలిసిందే.

లైకా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సంజయ్ దత్‌ (Sanjaydutt) విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. ఈ మూవీ తర్వాత అజిత్‌ కుమార్‌ అధిక్ రవిచంద్రన్‌ డైరెక్షన్‌లో చేస్తున్న ఏకే 63 షూట్‌లో పాల్గొనబోతున్నాడు. గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ టైటిల్‌తో వస్తున్న ఈ మూవీ షూటింగ్‌ జూన్‌లో షురూ కానుంది. ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు కొనసాగుతున్న ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ యాక్టర్లు జాన్ అబ్రహాం, బాబీ డియోల్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించబోతున్నారని సమాచారం.

#Anirudh has given a Fast paced number like Aaluma Doluma in #VidaaMuyarchi ..💥 Gonna be a Treat for fans..🤝

— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) May 21, 2024

Exclusive : #VidaaMuyarchi Final Schedule Shoot ✅ – The shooting of Ajith’s Vidaamuyarchi will begin on April 25 in Azerbaijan 🇦🇿

– In this shoot, Ajith and Arjun will be shooting scenes involving #Trisha.👏

– The film will wrap up in May for the full film. – June Month… pic.twitter.com/kaROX3RJ7g — Movie Tamil (@MovieTamil4) April 17, 2024

Good Morning Friends From #Azerbaijan #AK #Thala #Ajithkumar #VidaaMuyarchi pic.twitter.com/OcI61PiJsC

— AK SANTHOSH ⚡ (@SanthoshAK_1991) December 10, 2023

Our chief AK is on the way to Azerbaijan for #VidaaMuyarchi shooting ! #AjithKumarpic.twitter.com/0XztRP2hP9 — 𝐀𝐧𝐤𝐢𝐭𝐡𝐚 𝐀𝐊 ♡ˎˊ˗ (@AnkithaAK) December 8, 2023

