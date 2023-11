November 28, 2023 / 11:42 AM IST

Malla Reddy | టాలీవుడ్‌ సూపర్‌ స్టార్‌ మహేశ్‌ బాబు సినిమా చూసే తాను పాలిటిక్స్‌లోకి వచ్చానని అన్నారు భారత రాష్ట్ర సమితి (BRS‌) నేత, మంత్రి మల్లారెడ్డి (Chamakura Malla Reddy). గత కొన్ని రోజులుగా తెలంగాణ ఎన్నికల ప్రచార సభల్లో బిజీ బిజీగా ఉన్న మంత్రి.. సోమవారం రాత్రి మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీలో నిర్వహించిన ‘యానిమల్‌’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌కు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా తన స్పీచ్‌తో అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు.

‘ఈ రోజు మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీకి యానిమల్‌ చిత్ర బృందం వచ్చింది. మహేష్‌బాబు, రాజమౌళి, రణ్‌బీర్‌ కపూర్‌, అనిల్‌ కపూర్‌ వచ్చారు. మహేశ్‌ బాబు గారూ.. నేను మీ సినిమా బిజినెస్‌ మెన్‌ చూసే రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను. ఆ సినిమాను పది సార్లు చూసి ఎంపీ అయ్యాను. సేమ్‌ మోడల్‌.. సేమ్‌ సిస్టమ్‌’ అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. ఈ మాటలు విన్న మహేశ్‌ నవ్వు ఆపుకోలేకపోయారు. ఇక మంత్రి స్పీచ్‌కు ఈవెంట్‌కు హాజరైన సినీ అభిమానులు సైతం ఈలలు, కేకలతో హోరెత్తించారు. ప్రస్తుతం మంత్రి కామెంట్స్‌ వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

Minister Malla Reddy Says He Became A Politician After Watching Super Star Mahesh Babu

Businessman Movie#MallaReddy Speech at #AnimalPreReleaseEvent #MaheshBabu pic.twitter.com/RGcq95HWw1

