May 29, 2023 / 03:22 PM IST

Mem Famous | సుమంత్ ప్రభాస్‌, సార్య హీరోహీరోయిన్లుగా నటించిన టాలీవుడ్ ప్రాజెక్ట్‌ మేమ్‌ Famous (Mem Famous). విలేజ్‌ బ్యాక్‌ డ్రాప్‌ స్టోరీ నేపథ్యంలో సాగే ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని సుమంత్‌ ప్రభాస్‌ డైరెక్ట్ చేశాడు. గత శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన ఈ చిత్రం తొలి రోజు సక్సెస్‌ టాక్‌తో స్క్రీనింగ్ అవుతోంది. తాజాగా మేమ్‌ Famous ఫస్ట్‌ వీకెండ్‌ వరల్డ్‌ వైడ్‌ కలెక్షన్లకు సంబంధించిన అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది. ఈ చిత్రం మూడు రోజుల్లో రూ.3.1 కోట్లు వసూళ్లు చేసింది.

కొత్త నటీనటులతో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ సినిమాలను సైతం తట్టుకొని ఈ రేంజ్‌లో వసూళ్లు రాబట్టడం చాలా స్పెషల్ అని చెప్పాల్సిందే. సుమంత్‌ ప్రభాస్‌ టీం ప్రమోషనల్‌ స్ట్రాటజీ సినిమా సక్సెస్‌లో కీలక పాత్ర పోషించినందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదంటున్నారు ట్రేడ్ పండితులు. మే 25న (రిలీజ్‌కు ముందు రోజు)మేమ్‌ Famous టికెట్‌ ధర కేవలం రూ.99గా నిర్ణయించి.. ఎంపిక చేయబడ్డ థియేటర్లలో స్పెషల్‌ ప్రీమియర్‌ షోలు వేయడం కూడా సినిమాకు కలిసొచ్చిందని చెప్పొచ్చు.

రైటర్‌ పద్మభూషణ్‌ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించిన ఛాయ్‌ బిస్కెట్‌ ఫిలిమ్స్‌, లహరి ఫిలిమ్స్‌ బ్యానర్లు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించాయి. ఫ్రెండ్‌ షిప్‌, లవ్‌, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ నేపథ్యంలో సాగే కథతో మేమ్‌ Famous రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని వసూళ్లు రాబట్టడం ఖాయమని తాజా ఫిగర్ చెబుతోంది. ఈ సినిమా పంపిణీ హక్కులను టాప్ బ్యానర్‌ గీతా ఆర్ట్స్‌ సొంతం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే.

The audience continue to bless the young team of Youth Blockbuster #MemFamous 🤍

3.1 Cr+ Gross in 3 days worldwide and going strong with terrific WORD-OF-MOUTH 🔥💥

– https://t.co/0rSA75kWdq@SumanthPrabha_s @SharathWhat @anuragmayreddy @mani_aegurla @just_mourya… pic.twitter.com/8N8UwzTyub

— Ramesh Bala (@rameshlaus) May 29, 2023