Ravi Teja | బేబీ సినిమాపై మాస్ రాజా ప్రశంసలు.. గొప్ప సినిమా తీశారంటూ ట్వీట్

July 18, 2023 / 02:11 PM IST

Baby Movie | ప్రస్తుతం యూత్ అంతా జపిస్తున్న మంత్రం బేబీ. టీజర్‌,ట్రైలర్‌ల నుంచి పాటలు, ప్రీమియర్‌ల వరకు ప్రతీది సెన్సేషనే. పైగా చిత్రయూనిట్‌ అందరూ సినిమా కల్ట్‌ బొమ్మ అని ప్రమోషన్‌లు జరపడంతో అందరిలోనూ అమితాసక్తి నెలకొంది. శుక్రవారం రిలీజైన ఈ సినిమాకు మిశ్రమ స్పందన వచ్చింది. అయితే మెజారిటీ ఆడియెన్స్‌ మాత్రం లెంగ్త్‌ సంగతి పక్కన పెడితే సినిమా మాత్రం అద్భుతంగా ఉందని కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు. మఖ్యంగా వైష్ణవి పర్‌ఫార్మెన్స్‌ మాత్రం ఇరగదీసిందని అంటున్నారు. ఆనంద్‌ దేవరకొండ సైతం మెచ్యురుడ్‌ పర్‌పర్ఫార్మెన్స్‌ ఇచ్చాడని కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు.

ఫస్ట్ వీకెండ్లోనే బ్రేక్ ఈవెన్ కంప్లీట్ చేసుకుని లాభాల బాట పట్టింది. ఇప్పటికే అన్ని ఏరియాల బయ్యర్లు ప్రాఫిట్ జోన్ లోకి వచ్చేశారు. వీక్ డేస్ లో కూడా టిక్కెట్లు హాట్ కేకులు అమ్ముడవుతున్నాయి. ఫైనల్ రన్ లో ఈ సినిమా రూ.50 కోట్ల మార్క్ ను ఈజీగా టచ్ చేసే అవకాశాలు పుష్కలంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇక ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ సినిమాను చూసిన రవితేజ.. చిత్రయూనిట్ పై ప్రశంసలు కురిపించాడు. బేబీ సినిమాను ఇప్పుడే చూశానని, తనకు బాగా నచ్చిందని మాస్ రాజా చెప్పుకొచ్చాడు. ‘సాయి రాజేష్ అద్భుతంగా సినిమానూ రూపొందించాడు. సాంకేతిక బృందం గొప్పగా పని చేసారు. ముఖ్యంగా విజయ్ బుల్గానిన్ సంగీతం చాలా బాగుంది. ఇక నటీనటులైన యువ త్రయం ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య మరియు విరాజ్ అశ్విన్ తమ పాత్రల్లో అద్భుతంగా పెర్ఫార్మ్ చేసారు. ఈ అందమైన కథని నిర్మించిన ఎస్ కె ఎన్ మరియు మాస్ మూవీ మేకర్స్‌కు అభినందనలు’ అంటూ రవితేజ పోస్ట్ చేశాడు.

ప్రస్తుతం ఈ పోస్ట్ నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతుంది. ఇక ఈ సినిమాకు రోజు రోజుకు ఆదరణ పెరుగుతుంది. వీక్ డేస్ లో కూడా చాలా చోట్లా హౌజ్ ఫుల్ బోర్డులు పడుతున్నాయి. బ్రో వచ్చే వరకు ఈ సినిమాకు అడ్డే లేదు. పైగా దీనితో పాటు రిలీజైన రెండు అరవ డబ్బింగ్‌ సినిమాలు కూడా సో సో టాక్‌ను తెచ్చుకున్నాయి. దాంతో జనాలకు వేరే ఆప్షన్‌ కూడా లేకపోయింది. ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ దీని పట్ల అంత సుముఖంగా లేనప్పటికీ కాలేజీ కుర్రకారుతో పాటు ఆటో మాస్ జనాలు ఓసారి చూద్దామని డిసైడ్ అయిపోయి అండగా నిలుస్తున్నారు.

Loved watching #Baby, Brilliantly conceived & presented by @sairazesh with great support by the technical team especially @VijaiBulganin’s music was too good 😊👍🏻

Top notch performances by the talented young trio @ananddeverkonda @iamvaishnavi04 @viraj_ashwin 👍🏻👌🏽

Big…

— Ravi Teja (@RaviTeja_offl) July 17, 2023