టాలీవుడ్ ద‌ర్శ‌కుడు మారుతి క‌మ‌ర్షియ‌ల్ చిత్రాల‌కు కామెడీని జోడించి మంచి హిట్స్ సాధిస్తూ వ‌స్తున్నాడు. `భలే భలే మగాడివోయ్`, మ‌హానుభావుడు, `ప్రతిరోజూ పండగే` వంటి సక్సెస్‌ల త‌ర్వాత మారుతి త‌న త‌ర్వాతి చిత్రాన్ని ఏ హీరోతో చేయ‌నున్నాడు అని అంద‌రిలో సందేహాలు నెల‌కొన్నాయి. మారుతి త‌ర్వాతి ప్రాజెక్ట్‌పై మీడియా భిన్న క‌థ‌నాల‌ను ప్ర‌చురించింది. వీటన్నింటికి పులిస్టాప్ పెడుతూ తన త‌ర్వాతి చిత్రాన్ని సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా అనౌన్స్ చేశాడు.



ఇన్నాళ్ళు త‌న తదుప‌రి సినిమాకి సంబంధించిన వార్త‌ల‌న్నింటిని ఓ వీడియోగా రూపొందించి వాటిపై జ‌డ్జి ఓ తీర్పును ఇస్తున్న‌ట్టుగా అనౌన్స్‌మెంట్ ఇచ్చాడు. మాచో హీరో గోపీచంద్‌తో ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో గీతా-2 ఆర్ట్స్, యూవీ క్రియేషన్స్ బ్యానర్లపై మారుతి త‌న త‌దుప‌రి చిత్రాన్ని చేయ‌నున్న‌ట్టు అనౌన్స్ చేశాడు. అతి త్వ‌ర‌లోనే ఈ సినిమా టైటిల్ , ఫ‌స్ట్ లుక్ రివీల్ చేయ‌నున్న‌ట్టు కూడా తెలియ‌జేశాడు. ముందుగా ర‌వితేజ‌తో ఈ సినిమా చేయాల‌ని మారుతి భావించ‌గా, ఇప్పుడు ఆ క‌థ గోపిచంద్ వ‌ద్ద‌కు వ‌చ్చి ఆగింది. ఈ క్రేజీ కాంబో ఇప్పుడు ఎలాంటి హిట్ కొడ‌తారో చూడాలి.



Happy to begin 2021 with positivity

And my next with Macho Hero @YoursGopichand garu



Happy to work with my friends @GA2Official @UV_Creations again hope this Time also it works????



Happy new year to all ❤️

Need all ur blessings ENTERTAINMENT assured ????????????️

Title & 1st look soon pic.twitter.com/lsmN5V9Fl5