May 14, 2023 / 02:49 PM IST

Mark Antony | విశాల్‌ (Vishal) నటిస్తున్న తాజా చిత్రాల్లో ఒకటి మార్క్‌ ఆంటోనీ (Mark Antony). అధిక్‌ రవిచంద్రన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ బ్యాక్ డ్రాప్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీలో ఎస్‌జే సూర్య, సెల్వ రాఘవన్‌, సునీల్‌ ప్రధాన పాత్రలు పోసిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన పాత్రల ఫస్ట్‌ లుక్స్‌తోపాటు టీజర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. తాజాగా కీ అప్‌డేట్ అందించింది విశాల్‌ టీం. మార్క్‌ ఆంటోనీ షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుంది.

ఈ సందర్భంగా సునీల్‌, విశాల్‌ అండ్‌ టీం కేక్‌ కట్‌ చేసిన వీడియో నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది.మార్క్‌ ఆంటోనీకి జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్ బ్యాక్ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌, మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన మార్క్‌ ఆంటోనీ మోషన్‌ పోస్టర్ తో సునీల్‌, ఎజేసూర్య, సెల్వ రాఘవన్‌ పాత్రలను పరిచయం చేస్తూ.. సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో క్లారిటీ ఇచ్చేసింది విశాల్‌ టీం. ఈ చిత్రాన్ని మినీ స్టూడియో బ్యానర్‌పై వినోద్‌ కుమార్ తెరకెక్కిస్తున్నారు.

మార్క్ ఆంటోనీ చిత్రంలో పెళ్లి చూపులు ఫేం రీతూవ‌ర్మ (Ritu Varma) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో న‌టిస్తోంది.విశాల్ దీంతోపాటు స్వీయ‌ దర్శకత్వంలో తుప్పరివాల‌న్ 2 మూవీ చేస్తున్నాడు. ఈ డిటెక్టివ్ ఫిల్మ్‌ను హోంబ్యాన‌ర్ విశాల్ ఫిలిం ఫ్యాక్టరీపై విశాల్ స్వయంగా నిర్మిస్తున్నాడు. మరోవైపు విశాల్ 34కు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేశాడని తెలిసిందే.

& it’s a warp for #MarkAntony today for me & my dear brother & darling @suneeltollywood

It’s been a wonderful experience & magnificent journey, thank u @Adhikravi, thank u @vinod_offl

Can’t wait to show u all the movie, i am sure u will love it, coming very soon to theatres… pic.twitter.com/PHJHXZwahu

— Vishal (@VishalKOfficial) May 14, 2023