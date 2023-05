May 14, 2023 / 04:46 PM IST

Double iSmart | డాషింగ్‌ డైరెక్టర్‌ పూరీ జగన్నాథ్ (Puri Jagannadh), రామ్‌ (Ram Pothineni ) కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన చిత్రం ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌ (iSmart Shankar)‌. బాక్సాఫీస్ శద్ద రికార్డుల వర్షం కురిపించడమే కాకుండా.. రామ్‌ కెరీర్‌లో వన్ ఆఫ్‌ ది మైల్ స్టోన్‌ సినిమాగా నిలిచిపోయింది. కాగా ఈ క్రేజీ బ్లాక్ బస్టర్ కు సీక్వెల్‌ వస్తున్నట్టు చాలా రోజులుగా వార్తలు ఊపందుకున్న విషయం తెలిసిందే. సీక్వెల్‌ గురించి అప్‌డేట్ ఇస్తూ ఇప్పటికే హింట్ ఇచ్చేసిన మేకర్స్‌.. తాజాగా సినిమా టైటిల్‌తోపాటు మిగితా వివరాలను అందరితో పంచుకున్నారు.

ఈ చిత్రానికి డబుల్ ఇస్మార్ట్‌ (Double iSmart) టైటిల్‌ను ఫిక్స్ చేశారు. ఫస్ట్‌ పార్టును మించి ఎంటర్‌టైన్‌ మెంట్‌ ఉండబోతుందని టైటిల్‌తోనే చెప్పేస్తున్నాడు పూరీ. శక్తిమంతమైన త్రిశూలం.. బ్యాక్ డ్రాప్‌లో మంటలు కనిపిస్తున్న లుక్ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. హై ఆక్టేన్ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని 2024 మార్చి 8న విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించింది పూరీ కనెక్ట్స్ బ్యానర్‌. తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఈ చిత్రం గ్రాండ్‌గా విడుదల కానున్నట్టు ట్వీట్ చేసింది.

అయితే పూరీ జగన్నాథ్‌, ఛార్మీతో కలిసి ఇదే బ్యానర్‌ (వన్ ఆఫ్‌ ది బ్యానర్‌)లో తెరకెక్కించిన లైగర్ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఘోర పరాజయాన్ని మూటగట్టుకుంది. ఈ మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, ఎగ్జిబిటర్లను తీరని నష్టాల్లోకి నెట్టేసిందని ఇప్పటికే వార్తలు కూడా వచ్చాయి. మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పూరీ కనెక్ట్స్ లో రాబోతున్న రామ్‌ సినిమాపై మార్కెట్‌ ఎలా ఉండబోతుందన్నది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది.

రామ్‌ ప్రస్తుతం బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో RAPO 20 సినిమా చేస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రాబోతున్న ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం షూటింగ్ దశలో ఉంది. ఈ ఏడాది దసరా కానుకగా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. బోయపాటి-రామ్ సినిమా పూర్తయిన తర్వాత పూరీ-రామ్ క్రేజీ కాంబో ప్రాజెక్ట్‌ సెట్స్‌పైకి వెళ్లనుంది‌.

The ENERGETIC combo of

Ustaad @ramsayz & Dashing Director #PuriJagannadh is back with ISMART BANG for #DoubleISMART🔥

A high octane action entertainer in cinemas from MARCH 8th 2024💥

In Telugu, Hindi, Tamil, Malayalam, Kannada#HappyBirthdayRAPO@Charmmeofficial pic.twitter.com/zVq6AX6rH3

— Puri Connects (@PuriConnects) May 14, 2023