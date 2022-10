బాక్సాఫీస్ దగ్గర ‘పొన్నియన్ సెల్వన్’ ప్రభంజనం.. తమిళ సినీ చరిత్రలోనే మొదటిసారి..!

October 1, 2022 / 03:52 PM IST

Ponniyin Selvan Collections | దక్షిణాదితో పాటు ఉత్తరాది ప్రేక్షకులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూసిన పొన్నియన్‌ సెల్వన్ శుక్రవారం విడుదలై ఘన విజయం సాధించింది. లెజండరీ డైరెక్టర్‌ మణిరత్నం డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్‌గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర దూసుకుపోతుంది. మణిరత్నం ఈ చిత్రాన్ని కల్కి కృష్ణమూర్తి రాసిన ‘పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌’ నవల ఆధారంగా తెరకెక్కించాడు. మణిరత్నం దశాబ్ధ కాలం క్రీతమే మొదలు పెట్టిన ఈ సినిమా పలు కారణాలతో షూటింగ్‌ ఆగిపోయింది. ఇక మళ్ళీ మూడేళ్ళ క్రీతం కార్యరూపం దాల్చిన ఈ చిత్రం తాజాగా విడులైంది. చియాన్ విక్ర‌మ్‌, కార్తి, జయం రవి, ఐశ్వ‌ర్య‌రాయ్‌, త్రిష, బాబీ సింహా వంటి భారీ తారాగణం ఈ చిత్రంలో నటించడంతో విడుదలతకు ముందే ప్రేక్షకుల్లో విపరీతమైన అంచనాలు క్రియేట్‌ అయ్యాయి. అంతేకాకుండా అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం అంతే భారీ స్థాయిలో ఓపెనింగ్స్‌ రాబట్టింది. ఈ సినిమా మొదటి రోజు కలెక్షన్లను గమనిస్తే:

తమిళనాడు : 25.85 కోట్లు

తెలంగాణ+ఏపి : 5.50 కోట్లు

కర్ణాటక : 4.05 కోట్లు

కేరళ : 3.20 కోట్లు

రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా : 2.60 కోట్లు

ఓవర్సీస్‌ : 39.10 కోట్లు

టోటల్‌ వరల్డ్‌ వైడ్‌ : 80.30 కోట్లు( 41.80 కోట్లు షేర్‌)

‘పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌-1’ చిత్రానికి వరల్డ్‌ వైడ్‌గా రూ.130 కోట్ల వరకు థియేట్రికల్‌ బిజినెస్‌ జరిగింది. మొదటి రోజు ఈ చిత్రం రూ. 41.80 కోట్ల వరకు సాధించింది. తమిళ సినిమా చరిత్రలోనే అత్యధిక ఓపెనింగ్స్ రాబట్టిన సినిమాగా పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌-1 నిలిచింది. ఇదే స్థాయిలో దూసుకుపోతే పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌ చిత్రం త్వరలోనే బ్రేక్‌ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకుని లాభాల బాట పట్టనుంది. తెలుగులో ఈ చిత్రానికి దాదాపు రూ.10 కోట్ల వరకు థియేట్రికల్‌ బిజినెస్‌ జరిగింది. ఫస్ట్‌ డేన ఈ చిత్రం రూ.2.88 కోట్లను కలెక్ట్‌ చేసింది.

Thank you for giving #PS1 the biggest ever opening day for Tamil cinema worldwide!#PonniyinSelvan1 #ManiRatnam @arrahman @MadrasTalkies_ @LycaProductions @tipsoffical @tipsmusicsouth pic.twitter.com/mhFEB66jF0

— Lyca Productions (@LycaProductions) October 1, 2022