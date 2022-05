May 15, 2022 / 06:34 PM IST

టీవీ స్క్రీన్‌పై మెరుస్తూనే..మ‌రోవైపు సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్‌పై ప‌ర్‌ఫార్మెన్స్ ఓరియెంటెడ్ పాత్ర‌లు చేస్తూ మంచి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకుంది అన‌సూయ భ‌రద్వాజ్‌(Anasuya Bharadwaj). ఈ యాంక‌ర్ క‌మ్ న‌టి ప్ర‌స్తుతం మైఖేల్ చిత్రంలో కీల‌క పాత్ర‌లో న‌టిస్తోంది. ఇవాళ అన‌సూయ పుట్టిన‌రోజు సంద‌ర్భంగా మేక‌ర్స్ ఈ క్రేజీ అప్ డేట్‌ను షేర్ చేశారు. మైఖేల్ (Michael) టీంలోకి అన‌సూయ‌కు స్వాగ‌తం అంటూ మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా ప్ర‌త్యేక పోస్ట‌ర్‌ను అంద‌రితో పంచుకున్నారు.

సందీప్ కిష‌న్ (Sundeep Kishan), విజ‌య్ సేతుప‌తి (Vijay Sethupathi) కాంబినేష‌న్‌లో వ‌స్తున్న ఈ చిత్రాన్ని రంజిత్ జ‌య‌కోడి (Ranjit Jayakodi) డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. యాక్ష‌న్ థ్రిల్ల‌ర్ జోన‌ర్‌లో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ మూవీలో దివ్యాంక కౌశిక్‌, గౌత‌మ్ వాసు దేవ్ మీన‌న్‌, వ‌ర‌లక్ష్మి శ‌ర‌త్‌కుమార్‌, వ‌రుణ్ సందేశ్ ఇత‌ర కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. శ్రీ వెంకటేశ్వ‌ర సినిమాస్ ఎల్ఎల్‌పీ, క‌ర‌ణ్ సీ ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ ఎల్ఎల్‌పీ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని తెర‌కెక్కిస్తున్నాయి. ప్ర‌స్తుతం మైఖీల్ చిత్రం షూటింగ్ కొన‌సాగుతోంది.

అన‌సూయ ఇటీవ‌లే అల్లు అర్జున్ న‌టించిన పుష్ప‌..ది రైజ్‌లో దాక్ష‌య‌ణి పాత్ర‌లో మెరిసింది. ప్ర‌స్తుతం గోపీచంద్‌, రాశీఖ‌న్నాకాంబోలో వ‌స్తున్న ప‌క్కా క‌మ‌ర్షియ‌ల్‌లో కీరోల్ చేస్తోంది. మ‌రోవైపు కృష్ణ‌వంశీ డైరెక్ట్ చేస్తున్న రంగ‌మార్తాండ‌లో కూడా న‌టిస్తోంది.

Thank you not so dear #Micheal but dearest Sunny boyyyyy 😉❤️🤗 So glad I am offered roles and believed that I can pull off.. Thank you Hero! https://t.co/iSjwA2c1A6

— Anasuya Bharadwaj (@anusuyakhasba) May 15, 2022