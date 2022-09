September 25, 2022 / 02:25 PM IST

టాలీవుడ్ యువ‌ హీరో నాగశౌర్య (Naga Shaurya) న‌టించిన తాజా మూవీ కృష్ణ వ్రింద విహారి (Krishna Vrinda Vihari). న్యూజిలాండ్ గాయ‌ని, న‌టి షిర్లే సెటియా (Shirley Setia) తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు ప‌రిచ‌య‌మైంది. నాగ‌శౌర్య తాజా చిత్రం క‌లెక్షన్ల‌కు సంబంధించిన అప్‌డేట్ ఒక‌టి బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చింది.

ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద తొలి రోజు వ‌సూళ్ల కంటే రెండో రోజు ఎక్కువ‌గా రాబ‌ట్టిన‌ట్టు మేక‌ర్స్ స్పెష‌ల్ పోస్ట‌ర్ ద్వారా తెలియ‌జేశారు. ఇక మూడో రోజైన ఆదివారం కూడా మ‌రిన్ని కలెక్ష‌న్లు తెస్తుంద‌ని ట్రేడ్ పండితులు అభిప్రాయ‌ప‌డుతున్నారు. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద ఎలాంటి సక్సెస్ అందుకుంటుంద‌నేది సోమ‌వారం క‌లెక్ష‌న్ల‌తో క్లారిటీ వ‌చ్చే అవ‌కాశ‌మున్న‌ట్టు టాక్‌.

మ‌హ‌తి స్వ‌ర‌సాగ‌ర్ (Mahati Swara Sagar) కంపోజ్ చేసిన పాట‌ల‌కు మంచి స్పంద‌న వ‌స్తుంది. రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌గా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని నాగశర్య‌ హోం ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ ఐరా క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్ (Ira Creations) పై ఉషా మ‌ల్పూరి నిర్మించారు. యువ ద‌ర్శ‌కుడు అనిష్ ఆర్ కృష్ణ డైరెక్ట్ చేసిన‌ ఈ చిత్రంలో రాధికాశ‌ర‌త్ కుమార్, అన్న‌పూర్ణ‌మ్మ‌, రాహుల్ రామ‌కృష్ణ‌, వెన్నెల కిశోర్‌, స‌త్య కీ రోల్స్ పోషించారు.

Thanks to all the Overseas Audience for the Immense LOVE for our #KrishnaVrindaVihari 😊✨

$100k+ US Gross in 2 Days! ❤️‍🔥

Watch our #HilariousBlockbuster In Cinemas now!

🎟️ https://t.co/ZN7BGCyB6k#KVV @ShirleySetia #AnishKrishna @mahathi_sagar @ira_creations @saregamasouth pic.twitter.com/tHMigqo57b

— Naga Shaurya (@IamNagashaurya) September 25, 2022