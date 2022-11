November 20, 2022 / 01:23 PM IST

NTR30 Movie | ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ వంటి ఇండస్ట్రీ హిట్‌ తర్వాత జూ.ఎన్‌టీఆర్‌ చేయబోతున్న చిత్రం ‘NTR30’. కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకులలో భారీ అంచనాలున్నాయి. ‘ఆచార్య’ వంటి భారీ ఫేయిల్యూర్‌ తర్వాత కొరటాల ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నా.. నందమూరి అభిమానుల్లో ఎలాంటి టెన్షన్‌ లేదు. తారక్‌ను తెరపై ఎలా చూపించాలో కొరటాలకు బాగా తెలుసు అనే నమ్మకంతో ఉన్నారు. గతంలో వీళ్ళ కాంబోలో తెరకెక్కిన ‘జనతా గ్యారేజ్‌’ ఎంత పెద్ద విజయం సాధించిందో అందరికీ తెలిసిందే. కాగా రెండో సారి ఈ కాంబోలో సినిమా రానుండటంతో అటు ప్రేక్షకులలో ఇటు సినీ సెలబ్రిటీలలో తీవ్ర ఆసక్తి నెలకొంది.

ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుపుకుంటున్న ఈ చిత్రం త్వరలోనే సెట్స్‌పైకి వెళ్లనుంది. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా కొరటాల, అనిరుధ్‌తో కలిసి మ్యూజిక్‌కు సంబంధించిన విషయాలను చర్చించుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటో నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. ఇప్పటికే చిత్రం నుండి రిలీజైన డైలాగ్ గ్లింప్స్‌కు అనిరుధ్ ఓ రేంజ్‌లో నేపథ్య సంగీతం ఇచ్చాడు. ఇక సినిమాకు ఏ రేంజ్‌లో ఇస్తాడో అని ప్రేక్షకులు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు ఫుల్ స్వింగ్‌లో ఉన్నాయి. పాన్ ఇండియా స్థాయిలో తెరకెక్కనున్న ఈ చిత్రాన్ని యువసుధ ఆర్ట్స్‌, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ బ్యానర్‌లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి.

The music of #NTR30 begins 💥

Director #KoratalaSiva and @anirudhofficial in discussion to bring out a blockbuster album ❤️‍🔥@tarak9999 @RathnaveluDop @sreekar_prasad @sabucyril @NANDAMURIKALYAN @NTRArtsOfficial pic.twitter.com/KbbuzFwLUP

— Yuvasudha Arts (@YuvasudhaArts) November 20, 2022