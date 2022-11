November 20, 2022 / 09:10 AM IST

Devil Movire | ఫలితంతో సంబంధంలేకుండా కెరీర్‌ బిగెనింగ్‌ నుండి కథా బలమున్న సినిమాలు చేస్తూ టాలీవుడ్‌లో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు నందమూరి కళ్యాణ్‌రామ్. ఇటీవలే ‘బింబిసార’తో భారీ విజయం సాధించిన కళ్యాణ్‌రామ్‌, ప్రస్తుతం అదే జోష్‌తో తన తదుపరి సినిమాలను చేస్తున్నాడు. కళ్యాణ్‌ రామ్‌ చేతిలో ప్రస్తుతం మూడు సినిమాలున్నాయి. అందులో ‘డెవిల్‌’ ఒకటి. ‘బాబు బాగా బిజీ’ సినిమాతో దర్శకుడిగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన నవీన్‌ మేడారం ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నాడు. ఇటీవలే ఈ చిత్రం రెగ్యులర్‌ షూటింగ్‌ ప్రారంభించింది. కాగా కళ్యాణ్‌రామ్‌ ఈ సినిమా కోసం కసరత్తులు మొదలు పెట్టాడు. తాజాగా ఈయన జిమ్‌లో వర్కవుట్‌ చేస్తున్న లుక్‌ బయటకు వచ్చింది.

బీస్ట్‌ మోడ్‌లో సీరియస్‌ లుక్‌తో ఉన్న కళ్యాణ్‌రామ్‌ ఫోటో నందమూరి అభిమానులను ఖుషీ చేస్తుంది. ఈ చిత్రం కూడా బింబిసార తరహాలోనే బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్టవుతుందని ఫ్యాన్స్‌ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రం 1945 టైమ్‌లో జరుగునుంది. కళ్యాణ్‌రామ్ ఈ సినిమాలో రహస్య గూఢాచారిగా కనిపించనున్నాడు. ఇప్పటికే చిత్రం నుండి రిలీజైన పోస్టర్‌లు ప్రేక్షకులలో విపరీతమైన అంచనాలు నెలకొల్పాయి. పాన్‌ ఇండియా సినిమాగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని అభిషేక్‌ పిక్చర్స్‌ బ్యానర్‌పై అభిషేక్‌ నామా అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిస్తున్నాడు. కళ్యాణ్‌రామ్‌కు జోడీగా సంయుక్త మీనన్‌ నటించనుంది.

పటాస్‌ తర్వాత దాదాపు ఏడేళ్ళకు కళ్యాణ్‌రామ్ బింబిసారతో హిట్టు సాధించాడు. ఆగస్టు 5న రిలీజైన ఈ చిత్రం కళ్యాణ్‌రామ్‌ కెరీర్‌లో బిగ్గెస్ట్‌ బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది. ప్రస్తుతం ఈయన అమిగోస్‌ అనే యాక్షన్‌ సినిమా చేస్తున్నాడు. మైత్రీ సంస్థ నిర్మిస్తున్న ఈచిత్రం షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకుని రిలీజ్‌కు సిద్ధంగా ఉంది.

