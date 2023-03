March 31, 2023 / 03:27 PM IST

Meter | టాలీవుడ్ యువ హీరో కిరణ్‌ అబ్బవరం (Kiran Abbavaram) నటిస్తోన్న సినిమాల్లో ఒకటి మీటర్‌ (Meter). కమర్షియల్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ ఏప్రిల్ 7న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. రిలీజ్‌ డేట్‌ దగ్గరపడుతున్న నేపథ్యంలో కిరణ్ అబ్బవరం టీం ప్రమోషన్స్‌లో ఫుల్ బిజీగా ఉంది. మీటర్‌ టీం ప్రస్తుతం కడపలోని ఎస్వీ కాలేజ్‌ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్‌ ఇనిస్టిట్యూట్‌కు వెళ్లింది.

హీరోహీరోయిన్లు కిరణ్‌ అబ్బవరం, అతుల్యరవిని చూసేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో మూవీ లవర్స్, విద్యార్థులు కాలేజ్‌కు తరలివచ్చారు. కిరణ్‌అబ్బవరంతో ఫొటోలు, సెల్ఫీలు దిగేందుకు పోటీ పడ్డారు. ఇప్పుడీ స్టిల్స్ నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. మీటర్‌లో కోలీవుడ్ భామ అతుల్య రవి (Athulyaa Ravi) ఫీమేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది.

ఈ సినిమాతో రమేశ్‌ కడూరి దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నాడు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ సమర్పణలో క్లాప్ ఎంటర్‌ టైన్‌ మెంట్ బ్యానర్‌పై చిరంజీవి (చెర్రీ), హేమలత పెదమల్లు ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సాయి కార్తీక్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. మీటర్‌ నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఓ బేబీ జారిపోమాకే, ఛమ్మక్‌ఛమ్మక్ పోరి సాంగ్స్‌కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. మరోవైపు మీటర్‌ టీజర్‌ కూడా సినిమాపై క్యూరియాసిటీని కలిగించడంతోపాటు అంచనాలు పెంచుతోంది.

కిరణ్‌ అబ్బవరం ఇప్పటికే రూల్స్ రంజన్‌ లో కూడా నటిస్తుండగా.. మరోవైపు ఇటీవలే కొత్త ప్రాజెక్ట్‌ KA9ను కూడా లాంఛ్ చేశాడు. విశ్వకరుణ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని శివమ్‌ సెల్యులాయిడ్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్నారు.

కడపలో మీటర్‌ ప్రమోషన్స్‌..

