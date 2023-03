Ooru Peru Bhairavakona | సందీప్ కిషన్ ఊరు పేరు భైరవకోన నుంచి నిజమే నే చెబుతున్నా లిరికల్‌ సాంగ్‌

March 31, 2023 / 05:50 PM IST

Ooru Peru Bhairavakona | ట్రెండ్‌కు తగ్గట్టు కొత్త కొత్త కథలతో ప్రేక్షకులను పలుకరిస్తుంటాడు టాలీవుడ్‌ యువ హీరో సందీప్ కిషన్ (Sundeep Kishan)‌. 2023లో మైఖేల్ సినిమాతో ఆడియెన్స్ ముందుకొచ్చిన ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్ ప్రస్తుతం ఊరు పేరు భైరవకోన (Ooru Peru Bhairavakona) చిత్రంలో నటిస్తున్నాడు. వర్ష బొల్లమ్మ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. హాస్య మూవీస్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం నుంచి మేకర్స్ ఫస్ట్ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ను లాంఛ్ చేశారు.

నిజమే నే చెబుతున్నా సాంగ్‌ (Nijame Ne Chebutunna)ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. నిజమే నే చెబుతున్నా జానే జానా.. నిన్నే నే ప్రేమిస్తున్నా.. అంటూ సింగింగ్‌ సెన్సేషన్‌ సిద్‌ శ్రీరామ్‌ పాడిన ఈ పాట ఆల్‌ టైమ్‌ సూపర్ హిట్‌ సాంగ్స్ జాబితాలో చేరిపోవడం పక్కా అని అర్థమవుతుంది. శ్రీమణి రాసిన ఈ పాటను శేఖర్ చంద్ర కంపోజ్‌ చేశాడు. గత కొన్ని నెలలుగా నా జోల పాట, మా బసవ భూమిల ప్రేమ పాట’ నిజమేనే చెబుతున్న జానే జాన,నిన్నే నే ప్రేమిస్తున్న’ అంటూ ఈ పాటను అందరితో షేర్ చేసుకున్నాడు సందీప్ కిషన్‌.

ఈ చిత్రాన్ని ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ అనిల్‌ సుంకర సమర్పణలో రాజేశ్‌ దండా నిర్మిస్తున్నారు. టైగర్‌ తర్వాత సందీప్‌ కిషన్‌, వీఐ ఆనంద్‌ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న రెండో సినిమా ఇది. వీఐ ఆనంద్‌ దర్శకత్వంలో ఒక్క క్షణం, ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడా, డిస్కో రాజా చిత్రాలు వచ్చాయి. వీటితో నిఖిల్ నటించిన ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్‌గా నిలిచింది. ఈ సారి ఇంట్రెస్టింగ్ టైటిల్‌తో వస్తున్న ఆనంద్‌ ప్రేక్షకులను ఎలా ఇంప్రెస్‌ చేస్తాడనేది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది.

నిజమే నే చెబుతున్నా లిరికల్‌ సాంగ్‌..

గత కొన్ని నెలలుగా నా జోల పాట, మా బసవ భూమిల ప్రేమ పాట

‘ నిజమేలే చెబుతున్న జానే జాన,నిన్నే నే ప్రేమిస్తున్న ‘

I actually Love you guys a lot ..your belief in me is all I have got ❤️

@Dir_Vi_Anand #ShekharChandra @sidsriram @VarshaBollamma @KavyaThapar https://t.co/zeH4DPaGsU pic.twitter.com/kp7s8qjUgE

