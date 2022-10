October 14, 2022 / 06:56 PM IST

న్యాచుర‌ల్ స్టార్ నాని (Nani) న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ద‌స‌రా (Dasara). నేష‌న‌ల్ అవార్డు విన్న‌ర్ కీర్తిసురేశ్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో న‌టిస్తోంది. ఈ సినిమా నుంచి విడుద‌లైన మాస్ సాంగ్ ధూమ్ ధామ్ దోస్తాన్ నెట్టింట్లో హ‌ల్ చ‌ల్ చేస్తున్న‌ విష‌యం తెలిసిందే. కీర్తిసురేశ్ లుంగీ క‌ట్టుకొని డ్యాన్స్ పార్ట్‌నర్ల‌తో క‌లిసి స్టైలిష్ బ్లాక్ గాగుల్స్ పెట్టుకుని ఈ పాట‌కు ఇర‌గదీసే స్టెప్పులేసింది.

సింగ‌రేణి ప్రాంతంలోని ఓ గ్రామం చుట్టూ క‌థాంశం నేప‌థ్యంలో సాగే ఈ చిత్రానికి డెబ్యూ డైరెక్ట‌ర్ శ్రీకాంత్ ఓదెల ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రానికి సంతోష్ నారాయ‌ణ‌న్ మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేస్తున్నాడు. తెలుగుతోపాటు వివిధ భాష‌ల్లో విడుద‌లవుతున్న ఈ మూవీలో సాయికుమార్, స‌ముద్ర‌ఖ‌ని, జ‌రీనా వ‌హ‌బ్ కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు.

తెలంగాణ యాస‌లో ప‌క్కా మాస్ ఎంట‌ర్ టైనర్‌గా తెర‌కెక్కుతున్న ద‌స‌రా చిత్రాన్ని శ్రీ ల‌క్ష్మి వెంక‌టేశ్వ‌ర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై సుధాక‌ర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని 2023 మార్చి 30న‌ ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకురానున్నారు.

Our @KeerthyOfficial has shown her mass moves for the MASSIEST LOCAL STREET SONG #DhoomDhaamDhosthaan along with her Dosth 💥

Time for you and your Dosth to get dancing 🕺

– https://t.co/SGhqPKH4J1#Dasara

Natural Star @NameisNani @odela_srikanth @Music_Santhosh @saregamasouth pic.twitter.com/RF485NsM0h

— SLV Cinemas (@SLVCinemasOffl) October 14, 2022