December 21, 2022 / 02:39 PM IST

నంద‌మూరి క‌ల్యాణ్‌రామ్ (Nandamuri Kalyan Ram) ఇపుడు పాన్ ఇండియా బ్యాక్‌ డ్రాప్‌ సినిమా డెవిల్‌ (Devil – The British Secret Agent)పై తన ఫోకస్‌ అంతా పెట్టాడు. ఇటీవలే డెవిల్ షూటింగ్‌లో భాగంగా తమిళనాడు లోని కరైకుడికి వెళ్లింది కల్యాణ్ రామ్‌ టీం. కాగా తాజాగా షూటింగ్‌కు సంబంధించిన అప్‌డేట్ సెల్ఫీ రూపంలో బయటకు వచ్చింది. షూట్‌ లొకేషన్‌లో డైరెక్టర్ నవీన్‌ మేడారం అండ్ టీం సెల్ఫీ దిగి నెట్టింట్లో షేర్ చేయగా.. ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో పురాతన భవనం కనిపిస్తోంది. తాజా స్టిల్‌లో కనిపిస్తున్న లొకేషన్‌లో డెవిల్‌కు సంబంధించిన కీలక సన్నివేశాలు చిత్రీకరిస్తున్నారని అర్థమవుతుంది. ఈ చిత్రానికి నవీన్ మేడారం దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ది బ్రిటీష్ సీక్రెట్ ఏజెంట్ ట్యాగ్ లైన్‌తో వస్తున్న డెవిల్‌ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. ఈ చిత్రానికి హర్షవర్దన్ రామేశ్వర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

అభిషేక్ పిక్చర్స్ బ్యాన‌ర్‌లో అభిషేక్‌ నామా నిర్మిస్తున్నారు. పీరియాడిక్‌ యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి శ్రీకాంత్ విస్సా కథనందిస్తున్నాడు. బింబిసార లాంటి హిట్‌ తర్వాత కల్యాణ్‌ రామ్‌ నుండి రాబోతున్న సినిమా కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

షూటింగ్ లొకేషన్‌లో సెల్ఫీ..

Production Company @AbhishekPicture shares a selfie of their core agents

🎥 @soundar16

💰 @abhishek_nama

🎬 @NaveenMedaram

✍️ @SrikanthVissa

From the sets of their upcoming Pan India Film of @NANDAMURIKALYAN 's next #DEVIL – THE BRITISH SECRET AGENT 🕵️‍♂️ #AbhishekNama pic.twitter.com/150Q32PQJ5

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) December 21, 2022