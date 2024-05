Satyabhama | కాజల్‌ అగర్వాల్‌ సత్యభామ మ్యూజికల్ ఈవెనింగ్ నేడే

Satyabhama | టాలీవుడ్ బ్యూటీ కాజల్‌ అగర్వాల్‌ (Kajal Aggarwal) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తోన్న చిత్రం సత్యభామ (Satyabhama). సత్యభామ నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన టైటిల్‌ గ్లింప్స్.. నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతూ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తున్నాయి.

May 15, 2024 / 02:49 PM IST

Satyabhama | టాలీవుడ్ బ్యూటీ కాజల్‌ అగర్వాల్‌ (Kajal Aggarwal) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తోన్న చిత్రం సత్యభామ (Satyabhama). సుమన్ చిక్కాలా డైరెక్షన్‌లో Kajal 60గా తెరకెక్కుతున్న సత్యభామ నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన టైటిల్‌ గ్లింప్స్.. నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతూ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తున్నాయి.ఇప్పటికే మేకర్స్‌ రిలీజ్ చేసిన నవీన్‌చంద్ర, కాజల్ జర్నీతో శ్రేయాఘోషల్ మృదువైన వాయిస్‌తో సాగే కల్లారా సాంగ్‌ నెట్టింట సందడి చేస్తోంది.

కాగా ఇవాళ సాయంత్రం హైదరాబాద్‌లో సత్యభామ మ్యూజికల్ ఈవెనింగ్ ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేశారు. వెతుకు వెతుకు సాంగ్‌ను లాంఛ్ చేయనున్నారు. ఈవెంట్‌ Sattva Knowledge Cityలో నేడే సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి షురూ కానుంది. లెజెండరీ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ ఎంఎం కీరవాణి కంపోజిషన్‌లో ఈ పాట పాడారని కాజల్‌ అప్‌డేట్‌ ఇస్తూ వీడియో షేర్ చేసింది.

క్రైం థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తోన్న ఈ మూవీని శశి కిరణ్‌ టిక్కా నిర్మిస్తున్నారు..

మేకర్స్ రీసెంట్‌గా కాజల్‌ స్టైలిష్ గన్‌ లోడ్‌ చేసి పేలుస్తున్న విజువల్స్‌తో డిజైన్‌ చేసిన వీడియోను షేర్ చేస్తూ.. సినిమాను మే 17న విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారని తెలిసిందే. ఈ చిత్రంలో కాజల్ భయంతో పరిచయం లేని సత్యభామ అనే పోలీసాఫీసర్‌గా కనిపించబోతున్నట్టు గ్లింప్స్‌, టీజర్‌తో క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్‌. కాజల్ అగర్వాల్‌ మరోవైపు శంకర్‌, కమల్ హాసన్‌ కాంబినేషన్‌లో వస్తోన్న పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌ ఇండియన్‌ 2తోపాటు హిందీలో ఉమ చిత్రంలో నటిస్తోంది.

The LEGENDARY #MMKEERAVAANI garu is the voice behind #Satyabhama‘s third single #VethukuVethuku 🪄🎶 Congratulations to all the winners please check your DMs for the special invitation 🥳 Join us for #Satyabhama Musical Evening today ❤️‍🔥

🗓️ May 15th, 6 PM onwards

📍 Raasta,… pic.twitter.com/3xbgoHJaWs — BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) May 15, 2024

కల్లారా సాంగ్..

సత్యభామ అనౌన్స్‌మెంట్‌ వీడియో



ట్రెండింగ్‌లో సత్యభామ స్టిల్స్‌..

కాజల్‌ అగర్వాల్ టీజర్‌ టైం ఫిక్స్‌..

సత్యభామ స్టైలిష్‌ టైటిల్ గ్లింప్స్..

Read Today's Latest Cinema Telugu News