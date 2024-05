May 26, 2024 / 12:59 PM IST

Cannes Film Festival | ఫ్రాన్స్ వేదిక‌గా జ‌రిగ‌న ప్రతిష్ఠాత్మక 77వ కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో భార‌తీయ మహిళలు సత్తాచాటిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఫిల్మ్‌ఫెస్టివల్‌లో మలయాళీ చిత్రం ‘ఆల్‌ వీ ఇమాజైన్‌ యాజ్‌ లైట్‌’ ప్రతిష్టాత్మక గ్రాండ్ ప్రిక్స్ (Grand Prix award) అవార్డును గెలుచుకోగా.. భారతీయ నటి అనసూయ సేన్‌గుప్తా (Anasuya Sengupta) ఉత్త‌మ న‌టి (Best Actress award)గా అవార్డు అందుకుని కేన్స్‌లో ఈ అవార్డు గెలిచిన తొలి భారతీయురాలి(First Indian)గా అరుదైన ఘనత సాధించింది. అయితే ఈ ఫిల్మ్‌ఫెస్టివల్‌లో భార‌తీయ మహిళలు సత్తా చాటడంతో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ వీరిపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించాడు.

”77వ కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌లో మెరిసిన భారతీయ తారలు. ప్రతిష్టాత్మక కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో గ్రాండ్ ప్రిక్స్ అవార్డును గెలుచుకున్నందుకు పాయల్ కపాడియా(Payal Kapadia)కు అలాగే ‘ఆల్ వి ఇమాజిన్ యాజ్ లైట్ (All We Imagine As Light) టీమ్ మొత్తానికి అభినందనలు. ‘ది షేమ్‌లెస్‌ (The Shameless)’ అనే చిత్రంలో న‌ట‌న‌కు గాను ‘అన్‌ సర్టెయిన్‌ రిగార్డ్‌’(Uncertain regard) కేటగిరీలో ఉత్త‌మ న‌టి (Best Actress award)గా అవార్డు గెలుచుకున్న అనసూయ సేన్‌గుప్తాకు అభినందనలు. ఈ మహిళలు చరిత్ర లిఖించి మొత్తం భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమకి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు”. అంటూ రాహుల్ గాంధీ రాసుకోచ్చాడు.

Indian stars shining bright at the 77th Cannes Film Festival!

Congratulations to Payal Kapadia and the entire team of ‘All We Imagine As Light’ for clinching the prestigious Grand Prix award.

Kudos to Anasuya Sengupta for winning the Best Actress award under the Un Certain Regard category.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 26, 2024