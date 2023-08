Jailer Success Party | రజనీకాంత్ ‘జైలర్‌’ సక్సెస్‌ పార్టీ.. ఫోటోలు వైరల్‌

August 26, 2023 / 03:50 PM IST

Jailer Success Party | సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన పాన్ ఇండియా చిత్రం జైలర్‌ (Jailer). త‌మ‌న్నా, రమ్యకృష్ణ కథానాయిక‌లుగా నటించిన ఈ సినిమా బ్లాక్‌బస్టర్‌ హిట్‌ సాధించింది. అనిరుధ్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రాన్ని సుభాస్క‌ర‌న్ నిర్మించాడు. ఇప్పటివరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.550 కోట్లకు పైగా గ్రాస్‌ కలెక్షన్లు రాబట్టిందీ చిత్రం. ఈ సందర్భంగా మేక‌ర్స్ ప్రైవేట్‌ పార్టీ ఏర్పాటు చేశారు.

శుక్ర‌వారం రాత్రి జరిగిన ఈ పార్టీలో సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్, అనిరుధ్, నెల్సన్, రమ్యకృష్ణ స‌హ‌ జైలర్‌ టీమ్‌లోని ముఖ్యులంతా ఈ పార్టీలో సందడి చేశారు. జైలర్ బ్లాక్‌బస్టర్ అవ్వడంప‌ట్ల తలైవకు అంద‌రూ కంగ్రాట్స్‌ చెప్పారు. అయితే ఈ సినిమాలో న‌టించిన త‌మ‌న్నా, వ‌సంత్ రవి, యోగిబాబు మాత్రం ఈ వేడుకల్లో ఎక్కడా కనిపించలేదు. కాగా ప్రస్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన ఫోటోలు వైరల్‌గా మారాయి.

#Jailer Real success party 💥💥🙌

& what a himalayan success ❤️‍🔥❤️‍🔥

Kalanithi Maran said last time #Thalaivar was this confident for #Enthiran 🙌❤️‍🔥

The man who understands the audiences like no one else forever ❤️#JailerHistoricBO #Rajinikanth #SuperstarRajinikanth pic.twitter.com/S5JPaNv249

