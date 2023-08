Onam | ఓనం వేడుకల్లో సెలబ్రిటీలు.. ఫొటోలు చూశారా..

August 29, 2023 / 12:31 PM IST

Onam | కేరళ రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద పండుగ ఓనం (Onam). ఈ పండుగ మలయాళీలకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనది. మనకు సంక్రాంతి పండుగ ఎలానో మలయాళీలకు ఓనం అలా అన్నమాట. ఆగస్టు-సెప్టెంబర్‌ నెలలో వచ్చే ఈ పండుగను పది రోజుల పాటు అత్యంత వైభవంగా జరుపుకుంటుంటారు. కేరళ సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు, సొంత గ్రామాలపై మమకారానికి, వ్యవసాయనికి ముడిపడిన పండుగే ఓన‌ం. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే ఇది కేరళలోని వ్యవసాయ పండుగ. ఇక ఈ పండుగ‌ను కేరళ ప్రజలే కాకుండా.. త‌మిళ‌నాడు, కర్ణాటక సహా పలు రాష్ట్రాల ప్రజలు కుడా ఏటా ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటుంటారు.

ఈ పండుగ సందర్భంగా కేరళ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ చూసినా.. ఏనుగుల స్వారీలు, తెల్లటి దుస్తుల్లో మగువలు, రకరకాల పూలతో సుందరంగా చేసిన అలంకరణలు అందరినీ ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంటాయి. ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు రకరకాల పువ్వులను సేకరించి వాటితో ఇంటి ముందు అందమైన ముగ్గు వేసి ఆ మధ్యలో దీపం వెలిగిస్తారు. దీన్ని మలయాళంలో పూక్కలం అంటారు. ఓనం సందర్భంగా కేరళలో రంగవల్లులపై పోటీలు కూడా నిర్వహిస్తుంటారు.

ఇక ఈ పండుగ రోజున మలయాళీలు నిర్వహించే ఓనసద్యా అనే విందు చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ విందులో సాధారణంగా అరటి ఆకులపై పలు రకాల ఆహార పదార్థాలు వడ్డిస్తారు. సంప్రదాయ ఊరగాయలు, అప్పడాలు, పాయసం, పప్పు, అన్నంతోపాటు రకరకాల పిండివంటలను చేసుకుని కుటుంబమంతా కలిసి ఆరగిస్తారు.

ఈ పండుగలో పూజలు, ముగ్గులు, పిండి వంటలే కాదు.. సంప్రదాయబద్ధమైన కట్టూబొట్టుకూ ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. ముఖ్యంగా కసావు స్టైల్‌ చీరకట్టుకు ఈ పండుగలో ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది. బంగారు వర్ణంతో మెరిసిపోయే ఈ చీరకు రంగురంగుల డిజైనర్‌ బ్లౌజుల్ని జతచేసి బుట్టబొమ్మల్లా మెరిసిపోతుంటారు కేరళ కుట్టీలు. ఈ ఏడాది కూడా ప్రజలు ఓనం పండుగను ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. ఆగ‌ష్టు 20న‌ (ఆదివారం) మొదలైన ఈ పండుగ ఆగ‌ష్టు 31 (గురువారం)తో ముగియనుంది. ఈ సందర్భంగా పలువురు సెలబ్రిటీలు కూడా ఓనం పండుగను జరుపుకుంటున్నారు. ఈ మేరకు సోషల్‌ మీడియా ద్వారా ఫొటోలు పంచుకుంటూ అందరికీ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. ఆ ఫొటోలపై మీరూ ఓ లుక్కేయండి.

