Indian-2 Movie | ‘ఇండియన్‌-2’ స్పెషల్‌ పోస్టర్ రిలీజ్.!

November 7, 2022 / 02:30 PM IST

Indian-2 Movie Special Poster | యూనివర్సల్‌ స్టార్‌ కమల్‌ హాసన్ ఇటీవలే ‘విక్రమ్‌’తో గ్రాండ్ కంబ్యాక్ ఇచ్చాడు. లోకేష్‌ కనగరాజు దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం సంచలన విజయం సాధించింది. తమిళంలో బాహుబలి రికార్డు బ్రేక్‌ చేసి ఇండస్ట్రీ హిట్‌గా నిలిచింది. ప్రస్తుతం అదే జోష్‌తో ‘ఇండియన్‌-2’ చిత్రాన్ని చేస్తున్నాడు. లెజెండ్ డైరెక్టర్ శంకర్ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం ‘భారతీయుడు’ సినిమాకు సీక్వెల్‌గా తెరకెక్కుతుంది. 1996లో రిలీజైన భారతీయుడు చిత్రం ఎంత పెద్ద విజయం సాధించిందో అందరికి తెలిసిందే. సినిమా వచ్చి 21 ఏళ్ళు అవుతున్నా ప్రేక్షకుల్లో ఇప్పటికీ ఈ మూవీపై ఉన్న క్రేజ్‌ తగ్గలేదు. ఇక దానికి సీక్వెల్‌ తెరకెక్కుతుందంటే ప్రేక్షకులలో విపరీతమైన ఆసక్తి నెలకొంది.

ఇటీవలే షూటింగ్‌ పున: ప్రారంభమైన ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం చెన్నైలో బిగ్‌ షెడ్యూల్‌ జరుపుకుంటుంది. సోమవారం కమల్ బర్త్‌డే సందర్భంగా మేకర్స్ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. ఈ పోస్టర్‌లో కమల్‌ భారతీయడు గెటప్‌లో ఖాకీ డ్రెస్‌ వేసుకుని ఉన్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని లైకా ప్రొడక్షన్స్‌, రెడ్‌ జియాంట్‌ మూవీస్‌ బ్యానర్‌లపై ఏ.సుభాస్కరణ్‌, ఉదయనిధి స్టాలిన్‌ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో కమల్‌కు జోడీగా కాజల్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. ఏ.ఆర్‌ రెహమాన్‌ స్వర కల్పనలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేసి వచ్చే ఏడాది ద్వితియార్థంలో విడుదల చేయాలని మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

To the one who’s versatility is beyond comparison, wishing the legend of Indian cinema a very happy birthday from team #Indian2#Ulaganayagan @ikamalhaasan #HBDKamalHaasan pic.twitter.com/rlwxnJmRbd

— Red Giant Movies (@RedGiantMovies_) November 7, 2022