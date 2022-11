November 7, 2022 / 10:33 AM IST

NKR19 Movie | కళ్యాణ్‌ రామ్‌ ప్రస్తుతం ‘బింబిసార’ సక్సెస్‌ను ఎంజాయ్‌ చేస్తున్నాడు‌. టైం ట్రావెల్‌ కాన్సెప్ట్‌తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ఆగ‌స్టు 5న రిలీజై పాజిటీవ్ టాక్‌ తెచ్చుకుంది. రిలీజైన వారంలోపే బ్రేక్‌ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకుని భారీ వసూళ్లను సాధించింది. ‘ప‌టాస్’ త‌ర్వాత దాదాపు 8 ఏళ్ళ‌కు కళ్యాణ్‌ రామ్‌కు ఈ చిత్రంతో క‌మ‌ర్షియ‌ల్ హిట్‌ వచ్చింది. ఇక ఇప్పుడు అదే జోష్‌లో కళ్యాణ్‌రామ్‌ తన తదుపరి సినిమాలను పూర్తి చేస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం కళ్యాణ్‌రామ్‌ చేతిలో మూడు సినిమాలున్నాయి. అందులో ‘NKR19’ ఒకటి. రాజేంద్ర రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే చిత్రం నుండి రిలీజైన ప్రీ లుక్‌ పోస్టర్‌కు ప్రేక్షకుల నుండి విశేష స్పందన వచ్చింది. తాజాగా మేకర్స్‌ ఈ సినిమా టైటిల్‌ను ప్రకటిస్తూ ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు.

ఈ చిత్రానికి ‘అమిగోస్‌’ అనే పేరును చిత్రబృందం ఫిక్స్‌ చేసింది. ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌లో కళ్యాణ్‌ రామ్‌ మూడు విభిన్న గెటప్స్‌లలో కనిపిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో కళ్యాణ్‌రామ్‌ త్రిపాత్రాభినయం చేస్తున్నట్లు పోస్టర్‌ చూస్తే తెలుస్తుంది. ఫస్ట్‌లుక్ పోస్టర్‌తోనే సినిమాపై చిత్రబృందం ప్రేక్షకులలో క్యూరియాసిటీ క్రియేట్‌ చేస్తుంది. యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 10న రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఈ చిత్రంలో కళ్యాణ్‌ రామ్‌కు జోడీగా అశికా రంగనాథ్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. మైత్రీ సంస్థ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి జిబ్రాన్‌ సంగీత దర్శకుడిగా పనిచేస్తున్నాడు.

Hola #Amigos ❤️‍🔥

Expect the unexpected!

See you in cinemas from Feb 10, 2023 🔥#RajendraReddy @AshikaRanganath @GhibranOfficial @MythriOfficial pic.twitter.com/1S2gdnUHeg

— Kalyanram Nandamuri (@NANDAMURIKALYAN) November 7, 2022