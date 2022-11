Rahul Ramakrishna | తండ్రి కాబోతున్న రాహుల్‌ రామకృష్ణ.. ట్వీట్‌ వైరల్‌..!

November 7, 2022 / 12:01 PM IST

Actor Rahul Ramakrishna | ‘అర్జున్‌ రెడ్డి’ యాక్టర్‌ రాహుల్‌ రామకృష్ణ తాజాగా ఓ గుడ్‌న్యూస్‌ చెప్పాడు. తాను తండ్రి కాబోతున్నట్లు ప్రకటించాడు. రాహుల్‌, తన భార్య గర్భాన్ని చూపిస్తూ ‘మా చిన్ని ఫ్రెండ్‌కు హలో చెప్పండి’ అంటూ పోస్ట్‌ పెట్టాడు. ప్రస్తుతం ఈ ఫోటో నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. దీనిపై పలువురు నెటీజన్‌లు కంగ్రాట్స్ అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. కాగా రాహుల్‌ పెళ్ళి మాత్రం ఇంకా సస్పెన్స్ గానే ఉంది. ఆ మధ్య ఒక షోలో తనకు త్వరలో పెళ్ళి కాబోతున్నట్లు తెలిపాడు. కానీ పెళ్ళికి సంబంధించిన ఫోటోలు గాని, న్యూస్‌ గాని బయటకు రాలేదు. అయితే గత నెలలో రాహుల్‌, తన భార్యను పరిచయం చేస్తూ ‘నా పిచ్చిని అర్థం చేసుకునే ఒకే ఒక వ్యక్తి’ అని పోస్ట్‌ పెట్టాడు. ఈ పోస్ట్‌తో తనకు పెళ్లి అయినట్లు క్లారిటీ ఇచ్చాడు.

రాహుల్ రామకృష్ణ ‘అర్జున్‌ రెడ్డి’ సినిమాతో టాలీవుడ్‌లో మంచి క్రేజ్‌ తెచ్చుకున్నాడు. ఈ చిత్రంలో శివ క్యారెక్టర్‌లో జీవించేశాడు. ఇలాంటి ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉంటే లైఫ్‌ ఎంత బాగుంటుంది అనేంతల ఇంపాక్ట్‌ చేశాడు. డెబ్యూ సినిమానే అయిన తన నటనతో ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాడు. ఈ సినిమా తర్వాత వరుస అవకాశలతో దూసుకుపోతున్నాడు. ఇటీవలే పాన్‌ ఇండియా చిత్రం ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌లోనూ ఓ మంచి పాత్ర పోషించాడు. ఈ చిత్రంతో రాహుల్‌కు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు వచ్చింది. నటుడిగానే కాకుండా సింగర్‌గా, లిరిసిస్ట్‌గా పలు విభాగాల్లో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు.

Say hello to our little friend pic.twitter.com/q7t5htIZEO

— Rahul Ramakrishna (@eyrahul) November 7, 2022