October 28, 2023 / 12:10 PM IST

Israel-Hamas War | ఇజ్రాయెల్ గాజా మీద చేస్తున్న‌ దాడి (Israel-Hamas War) ఆపాలంటూ.. ఈ ఘర్షణ వేళ మానవతా దృక్పథంతో వెంట‌నే ఇరువర్గాల మధ్య సంధికి పిలుపునివ్వాల‌ని ఐక్యరాజ్యసమితిలో తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు. అలాగే గాజా స్ట్రిప్‌లో ఎటువంటి అవరోధం లేకుండా మానవతా సాయం అందాలని ఈ తీర్మానంలో పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ తీర్మానంపై జరిగిన ఓటింగ్‌కు భారత్ (India) దూరంగా ఉంది. దీనికి అనుకూలంగా 120 దేశాలు ఓటువేయ‌గా.. వ్యతిరేకంగా దేశాలు 14 ఓటువేశాయి. ఇక ఈ ఓటింగ్‌లో 45 దేశాలు గైర్హాజరయ్యాయి. ఈ 45 దేశాల్లో ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, జర్మనీ, జపాన్, ఉక్రెయిన్‌తో పాటు భారత్‌ కూడా ఉంది. ఇక జోర్డాన్ (Jordan) ప్రవేశపెట్టిన ఈ తీర్మానంలో మిలిటెంట్‌ గ్రూప్‌ హమాస్ గురించి ఎలాంటి ప్రస్తావన తీసుకురాలేదు.

