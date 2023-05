Iifa 2023 Vicky Kaushal And Rakhi Sawant Danced To Katrina Kaifs Song It Didnt End Well

IIFA 2023 | కత్రినా పాటకు డ్యాన్స్‌ చేస్తూ.. కిందపడిపోబోయిన విక్కీ కౌశల్‌.. వీడియో

IIFA 2023 | ఇంటర్నేషనల్‌ ఇండియన్‌ ఫిల్మ్‌ అకాడమీ అవార్డ్స్‌-2023 (International Indian Film Academy Awards 2023) వేడుక యూఏఈ (UAE) రాజధాని అబుదాబి (Abu Dhabi)లో ఇటీవల ఘనంగా జరిగిన విషయం తెలిసిందే. విక్కీకి సంబంధించిన ఓ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో తెగ హల్‌ చల్‌ చేస్తోంది.

May 29, 2023 / 04:37 PM IST

IIFA 2023 | ఇంటర్నేషనల్‌ ఇండియన్‌ ఫిల్మ్‌ అకాడమీ అవార్డ్స్‌-2023 (International Indian Film Academy Awards 2023) వేడుక యూఏఈ (UAE) రాజధాని అబుదాబి (Abu Dhabi)లో ఇటీవల ఘనంగా జరిగిన విషయం తెలిసిందే. బాలీవుడ్ స్టార్స్‌ విక్కీ కౌశల్ (Vicky Kaushal)‌, అభిషేక్‌ బచ్చన్‌ (Abhishek Bachchan) హోస్ట్‌లుగా వ్యవహరించారు. ఈ వేడుకకు పలువురు బీటౌన్‌ తారలు హాజరై సందడి చేశారు. వేడుకలో భాగంగా డ్యాన్స్‌ చేస్తూ సందడి చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

తాజాగా విక్కీకి సంబంధించిన ఓ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో తెగ హల్‌ చల్‌ చేస్తోంది. వీడియోలో విక్కీ కౌశల్‌, సారా అలీఖాన్ (Sara Ali Khan)‌, రాఖీ సావంత్‌ (Rakhi Sawant) ఎంతో ఉత్సాహంగా డ్యాన్స్‌ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ క్రమంలో కత్రినా కైఫ్‌ హిట్‌ ఐటమ్‌ సాంగ్‌ ‘షీలాకీ జవానీ’ (Sheila Ki Jawani)కి డ్యాన్స్‌ చేస్తుండగా.. అనుకోకుండా రాఖీసావంత్‌ విక్కీని ఢీ కొడుతుంది. దీంతో అతను ఒక్కసారిగా కిందపడిపోబోతాడు. అనంతరం తనను తాను కంట్రోల్‌ చేసుకుని తిరిగి తన డ్యాన్స్‌ను కొనసాగిస్తాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్‌ అవుతోంది.

Rakhi just knocked Vicky over while dancing to sheila ki jawani 😭🙏🏻 pic.twitter.com/Upe806OAc0 — celina ❦ (@bollyvfx1) May 27, 2023

