October 14, 2023 / 05:05 PM IST

Salman Khan – Shivaraj Kumar | ప్రపంచకప్ టోర్నీ (ICC World Cup 2023)లో భాగంగా అహ్మదాబాద్ వేదిక‌గా జరుగుతున్న ఇండియా vs పాకిస్థాన్ మ్యాచ్‌లో బాలీవుడ్ సూప‌ర్ స్టార్ స‌ల్మాన్ ఖాన్ (Salman Khan), కన్న‌డ సూప‌ర్ స్టార్ డా. శివ‌రాజ్ కుమార్ (Shivaraj Kumar) ఒకేచోట కలుసుకొని సందడి చేశారు. స‌ల్మాన్ ఖాన్ న‌టిస్తున్న‌ తాజా చిత్రం టైగ‌ర్ 3 (Tiger 3), డా. శివ‌రాజ్ కుమార్ న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ఘోస్ట్ (Ghost). ఈ రెండు చిత్రాల ప్ర‌మోష‌న్స్ కోసం స‌ల్మాన్ ఖాన్, శివ‌రాజ్ కుమార్ స్టార్ స్పోర్ట్స్ స్టూడియోలో క‌లుసుకున్నారు. అనంత‌రం ఈ ఇద్ద‌రూ సూపర్ స్టార్స్ టీమ్ ఇండియాకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

ఇక టైగర్‌ ప్రాంఛైజీలో సల్మాన్‌ నటించిన సినిమాలు బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ట్రెండ్‌ సెట్‌ చేశాయని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఇదే జోనర్‌లో ఇప్పుడు టైగర్‌ 3 (Tiger 3) రాబోతుంది. మనీశ్‌ శర్మ ఈ మూవీకి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ ఫ‌స్ట్ లుక్, గ్లింప్స్ విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల నుంచి విప‌రీత‌మైన రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. యాక్షన్‌ స్పై థ్రిల్లర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను దీపావళి కానుకగా విడుదల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ఇప్ప‌టికే ప్ర‌క‌టించారు. హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళ భాషల్లోనూ ఈ సినిమా ఏకకాలంలో రిలీజ్‌ కాబోతుంది.

SALMAN KHAN – DR SHIVA RAJKUMAR – INDIA VS PAK MATCH… The two OGs – #SalmanKhan and Dr #ShivaRajkumar – meet at #INDvsPAK match.

Dr #ShivaRajkumar is in #Mumbai to promote his upcoming film #Ghost [in #Hindi], releasing on 19 Oct 2023. pic.twitter.com/icQT6W4Lqs

