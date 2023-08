I Like Vijay Sir A Lot Says Vijay Deverakonda In Kushi Promotions

Kushi Promotions | విజయ్‌ సార్‌ అంటే చాలా ఇష్టం.. ఖుషి ప్రమోషన్స్‌లో విజయ్ దేవరకొండ

August 21, 2023 / 05:33 PM IST

Kushi Promotions | టాలీవుడ్‌ మూవీ లవర్స్‌, విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ (Vijay deverakonda) అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం ఖుషి (Kushi). నిన్ను కోరి, మజిలీ ఫేం శివ‌నిర్వాణ (Shiva Nirvana) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీలో చెన్నై సోయగం సమంత (Samantha) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. సెప్టెంబర్ 1న పాన్ ఇండియా స్థాయిలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. విడుదల తేదీ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది ఖుషి టీం. ఇందులో భాగంగా ప్రస్తుతం విజయ్ దేవరకొండ టీం కోయంబత్తూరులో చక్కర్లు కొడుతోంది.

ప్రమోషన్స్‌లో విజయ్ దేవరకొండ మాట్లాడుతూ.. విజయ్ సార్ అంటే చాలా ఇష్టమని, ఆయన నటించిన ఖుషి టైటిల్‌నే మా సినిమాకు పెట్టడం సంతోషంగా ఉందన్నాడు. దళపతి అభిమానులు ఖుషి సినిమాకు మద్దతు ఇస్తారని ఆశిస్తున్నట్టు చెప్పాడు. రజినీకాంత్‌ సినిమాలు చూసి పెరిగినవాళ్లం. జైలర్ రూ.500 కోట్లు దాటడం అద్భుతం. రజినీకాంత్‌, ధనుష్‌, సూర్య సినిమాలు చాలా పాపులర్‌ అని అన్నాడు. ఇప్పుడీ కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఖుషి ట్రైలర్ (Kushi Trailer)కు మంచి స్పందన వస్తోంది. దీనమ్మా కశ్మీర్‌.. సేమ్ రోజా సినిమాలాగుంది.. అంటూ కశ్మీర్‌కు వచ్చిన విజయ్‌ దేవరకొండ..అక్కడ లోకల్‌ అమ్మాయి బేగం (సామ్‌)ప్రేమలో పడటం.. ఆ తర్వాత తాను బేగం కాదు బ్రాహ్మిణ్‌ అంటూ సామ్‌ చెప్పడం, ఇద్దరి మధ్య ఎలాంటి ట్రాక్ నడిచిందనేది కొంచెం సస్పెన్స్‌లో పెడుతూ ఫన్‌, రొమాంటిక్‌ టచ్‌తో సాగుతున్న ట్రైలర్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తుంది.

ఖుషి నుంచి విడుదల ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ నా రోజా నువ్వే (Na Rojaa Nuvve) నెట్టింట మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్ రాబడుతుండగా.. ఆరాధ్య సాంగ్‌తోపాటు మిగిలిన పాటలు మ్యూజిక్ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తున్నాయి. ఈ చిత్రానికి మలయాళ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ హేశమ్‌ అబ్ధుల్‌ వహబ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఖుషి చిత్రాన్ని తెలుగుతోపాటు తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో విడుదల చేయనున్నారు.

ఖుషి ట్రైలర్‌..

రొమాంటిక్‌ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా మైత్రీ మూవీ మేక‌ర్స్ బ్యానర్‌లో వస్తోన్న ఈ చిత్రంలో స‌చిన్ ఖ‌డేక‌ర్‌, ముర‌ళీ శ‌ర్మ‌, ల‌క్ష్మి, అలీ, రోహిణి, వెన్నెల కిశోర్‌, రాహుల్ రామ‌కృష్ణ‌, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్‌, కన్నడ యాక్టర్‌ జ‌య‌రాం, శ‌ర‌ణ్య ప్రదీప్‌ కీల‌క పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

కోయంబత్తూరు ప్రమోషనల్‌ స్టిల్స్‌, వీడియోలు..

ఖుషి టైటిల్ సాంగ్‌..

నా రోజా నువ్వే..

ఆరాధ్య సాంగ్‌..

సామ్‌కు బై చెప్తూ..