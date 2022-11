Hrithik Roshan | క్యూరియాసిటీ సహజమే.. కానీ ఆ వార్తల్లో వాస్తవం లేదు: హృతిక్‌ రోషన్‌

November 20, 2022 / 05:40 PM IST

Hrithik Roshan | బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరో హృతిక్‌ రోషన్ (Hrithik Roshan) సింగర్‌ సబా ఆజాద్‌ (Saba Azad)తో రిలేషన్‌షిప్‌లో ఉన్నాడంటూ ఇప్పటికే వార్తలు హల్‌చల్‌ చేస్తున్నాయి. తరచూ ముంబైలో జరిగే సినిమా వేడుకలు, పార్టీల్లో హృతిక్-సబా కలిసి కెమెరా కంట పడ్డ ఫొటోలు నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. కాగా హృతిక్‌ రోషన్‌ తన ప్రియురాలి కోసం ఏకంగా వందకోట్ల రూపాయలతో ముంబైలో విలాసవంతమైన అపార్ట్‌మెంట్‌ కొనుగోలు చేశాడని, త్వరలోనే ఈ ఇద్దరు అపార్ట్‌మెంట్‌లోకి మారుతున్నారంటూ ఇటీవలే వార్తలు తెరపైకి వచ్చాయి.

కాగా అలాంటిదేమి లేదంటూ.. నేషనల్ మీడియాలో వచ్చిన వార్తలపై క్లారిటీ ఇచ్చాడు హృతిక్‌ రోషన్. ఈ వార్తల్లో వాస్తవం లేదు.. ఓ సెలబ్రిటీగా నాకు సంబంధించిన అంశాల పట్ల క్యూరియాసిటీ ఉండటాన్ని అర్థం చేసుకుంటా. కానీ తప్పుడు సమాచారానికి దూరంగా ఉండటం ఉత్తమం. ప్రత్యేకించి బాధ్యత గల మన రిపోర్టర్లకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా.. అంటూ ట్వీట్ చేశాడు.

ప్రస్తుతం హృతిక్‌ రోషన్‌ ‘ఫైటర్‌’ సినిమాలో నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రం 2024 జనవరి 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. అసోంలోని తేజ్‌పూర్‌ ఆర్మీ బేస్‌లో ప్రస్తుతం ఫైటర్‌ చిత్రీకరణ కొనసాగుతున్నట్టు బీటౌన్‌ సర్కిల్ సమాచారం.

There is no truth to this.

As a public figure, I understand I'll be under the lens of curiosity, but it's best if we keep misinformation away, especially in our reportage, which is a responsible job. https://t.co/jDBQF0OvdL

— Hrithik Roshan (@iHrithik) November 20, 2022