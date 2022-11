Krithi Shetty | నీ కన్ను నీలి సముద్రం.. నీ నవ్వు ముత్యాలహారం.. కృతిశెట్టి ఫొటోలు వైరల్

November 20, 2022 / 07:02 PM IST

నీ కన్ను నీలి సముద్రం (Nee Kannu Neeli Samudram).. నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం.. నీ నవ్వు ముత్యాలహారం నన్ను తీరానికి లాగేటి దారం దారం..మ్యూజిక్ లవర్స్‌ ను ఫిదా చేసిన పాట ఇది. ఉప్పెన చిత్రంలో హీరోయిన్‌ సొగసును వర్ణిస్తూ హీరో పాడుకునే పాట. శ్రీమణి ఈ పాటను కృతిశెట్టి (Krithi Shetty) కోసమే రాశాడా..? అనేలా సాగుతుంది.

ఈ పాటలో కృతిశెట్టి సొట్టబుగ్గలతో పంజాబీ డ్రెస్‌, లంగావోణిలో సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో కనిపిస్తూ.. అచ్చతెలుగు అమ్మాయిలా కనిపించి అందరినీ ఫిదా చేసింది. కాగా చాలా రోజుల తర్వాత మళ్లీ ఇదే పాటను గుర్తు తెచ్చేలా కృతిశెట్టి ఫొటోలు ఇపుడు నెట్టింటిని షేక్ చేస్తున్నాయి. పొడవాటి కురులతో, మెస్మరైజింగ్‌ చిరునవ్వుతో చూపులతో మాయచేస్తూ కెమెరాకు ఫోజులిచ్చింది. కృతిశెట్టి పంజాబీ డ్రెస్‌లో హొయలుపోతూ దిగిన స్టిల్స్‌ ఇపుడు కుర్రకారుకు నిద్రపట్టకుండా చేస్తున్నాయి.

కృతిశెట్టి ప్రస్తుతం తెలుగులో నాగచైతన్య-వెంకట్‌ ప్రభు కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న ఎన్‌సీ 22 ప్రాజెక్ట్‌లో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. దీంతోపాటు మలయాళ సినిమా కూడా చేస్తుండగా.. ప్రస్తుతం చిత్రీకరణ దశలో ఉంది.

కృతిశెట్టి ఫొటోలు ..

You are the sun in your life because everything revolves around you but why not also be the sunshine in other’s lives and make the world brighter ✨🤗 #stayhappy #stayblessed #yourespecial 💝 pic.twitter.com/XWO5kvDKx0

— KrithiShetty (@IamKrithiShetty) November 19, 2022