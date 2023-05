Suriya | సంతోషంగా, గర్వంగా ఉంది.. జల్లికట్టు తీర్పుపై సూర్య

May 19, 2023 / 05:52 PM IST

Suriya | గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నిర్వహించే సంప్రదాయ క్రీడలైన జల్లికట్టు, కంబాల, ఎడ్లబండ్ల పోటీలు ఆయా రాష్ట్రాల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు చెందినవని, వాటి విషయంలో తాము జోక్యం చేసుకోలేమని అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు (Supreme Court) వ్యాఖ్యానించిన విషయం తెలిసిందే.

జల్లికట్టు (Jallikattu)పై ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన జంతు హింస నిరోధక చట్ట సవరణను సమర్థించిన కోర్టు.. జల్లికట్టు తమిళ సంస్కృతిలో భాగమని, జంతు హింస నిరోధక చట్టం పరిధిలోకి రాదని తెలుపుతూ తమిళనాడు దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై తమ తీర్పును వెలువరించింది. 2014లో ద్విసభ్య ధర్మాసనం జల్లికట్టును నిషేధిస్తూ వెలువరించిన తీర్పును తాజాగా రాజ్యాంగ ధర్మాసనం సవరించింది.

జల్లికట్టులో హింస ఉన్నప్పటికీ, జంతువులను హింసించి వినోదం పొందే రక్త క్రీడగా పేర్కొనలేమని కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. కర్ణాటకలో నిర్వహించే కంబాలా, మహారాష్ట్రలో జరిగే ఎడ్ల బండ్ల పోటీలకు కూడా ఈ తీర్పు వర్తిస్తుందని సుప్రీంకోర్టు తెలిపింది. ఈ చట్టాలు చెల్లవంటూ దాఖలైన పిటిషన్లను సుప్రీం కొట్టివేసింది. సుప్రీం కోర్టు తాజా తీర్పును కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో సూర్య స్వాగతించాడు.

మన తమిళ సంస్కృతిలో భాగమైన జల్లికట్టును, కన్నడ సంస్కృతిలో అంతర్భాగమైన కంబాలాను సమర్థిస్తూ.. గౌరవనీయ సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇవ్వడం సంతోషంగా, గర్వంగా ఉంది. సంప్రదాయ క్రీడల నిషేధానికి వ్యతిరేకంగా నిరంతరం పోరాడుతున్న వారందరికీ అభినందనలు. రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు హృదయపూర్వక అభినందనలు.. అని ట్వీట్ చేశాడు సూర్య. ఈ ట్వీట్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. సూర్య ఇప్పటికే వెట్రిమారన్‌ దర్శకత్వంలో జల్లికట్టు నేపథ్యంలో వాడివాసల్ సినిమాకు గ్రీన్ సిగ్నల్‌ ఇవ్వగా.. దీనికి సంబంధించిన షూటింగ్ అప్‌డేట్ రావాల్సి ఉంది.

Happy and proud to note the Hon’ble Supreme Court’s ruling, upholding #Jallikattu that’s integral to our Tamil culture & #Kambala to Kannada culture!

Hearty congratulations to both State Governments and respect to all those who fought consistently against the ban.…

— Suriya Sivakumar (@Suriya_offl) May 19, 2023