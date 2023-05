Hansika Motwani | టాలీవుడ్‌ హీరో ఇబ్బంది పెట్టాడంటూ వార్తలు.. స్పందించిన నటి హన్సిక

May 24, 2023 / 03:27 PM IST

Hansika Motwani | చైల్డ్‌ ఆర్టిస్టుగా కెరీర్‌ ప్రారంభించి, పదహారేళ్ళకే హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చి.. దక్షిణాదిన అగ్ర కథానాయికగా వెలుగొందింది హన్సిక మోత్వానీ (Hansika Motwani ). ‘దేశముదురు’, ‘మస్కా’, ‘బిల్లా’, ‘కందిరీగ’ వంటి సినిమాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన ఈ బాలీవుడ్‌ ముద్దుగుమ్మ.. గతేడాది డిసెంబర్‌లో ఆమె ప్రియుడు సోహైల్‌ కథూరియా (Sohael Khaturiya)ను వివాహం చేసుకుంది. ప్రస్తుతం మ్యారేజ్‌ లైఫ్‌ను ఎంజాయ్‌ చేస్తోంది. ఇదే సమయంలో వరుస చిత్రాలతో బిజీగా ఉంది.

ఈ క్రమంలో ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో నటి చేసిన వ్యాఖ్యలు నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి. తన కేరీర్ ప్రారంభంలో ఓ టాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరో ఇబ్బంది పెట్టాడని హన్సిక చెప్పినట్టుగా వార్తలు వచ్చాయి. తనతో డేట్‌కి వస్తావా అంటూ విసిగించేవాడని, తనకు తగిన బుద్ది కూడా చెప్పినట్టు హన్సిక చెప్పినట్టు రెండ్రోజులుగా పలు వెబ్‌సైట్లు, సోషల్‌ మీడియాలో వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఆ వార్తలపై తాజాగా నటి స్పందించింది. అందులో ఎలాంటి నిజం లేదంటూ కొట్టిపారేసింది.

ఈ మేరకు ట్వీట్‌ చేసింది. ‘ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియా, పలు వెబ్‌సైట్లలో ప్రచారం అవుతున్న వార్తలో ఎలాంటి నిజం లేదు. అలాంటి వ్యాఖ్యలు నేను ఎప్పుడూ చేయలేదు. ఏదైనా వార్తను పబ్లిష్‌ చేసేముందు ఒకటికి రెండు సార్లు క్రాస్‌ చెక్‌ చేసుకోవాలని కోరుతున్నా’ అంటూ ట్వీట్‌ చేసింది.

Have not given this quote ever ! Stop printing rubbish !!!!!!! @GulteOfficial pic.twitter.com/qEIKU2z9zE

Publications urging you to cross check before picking up random news piece ! Never made this comment that's doing the rounds pls fact check before publishing blindly .

— Hansika (@ihansika) May 23, 2023