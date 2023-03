March 3, 2023 / 10:51 AM IST

టాలీవుడ్ హీరో గోపీచంద్‌ (Gopichand) ఇప్పటికే గోపీచంద్‌ 30 (Gopichand 30)తో బిజీగా ఉన్నాడు. శ్రీవాసు డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం షూటింగ్ దశలో ఉంది. కాగా ఈ మూవీ సెట్స్ పై ఉండగానే మరో సినిమాకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడు. ఇప్పటివరకు తెలుగు దర్శకులతో పనిచేసిన గోపీచంద్ ఈ సారి కాస్త రూటు మార్చాడు. ఈ సారి కన్నడ డైరెక్టర్‌తో సినిమాకు సంతకం చేశాడు. గోపీచంద్ కొత్త సినిమా ఇవాళ ఘనంగా ప్రారంభమైంది.

కన్నడ దర్శకుడు ఏ హర్ష (A Harsha) డైరెక్షన్‌లో గోపీచంద్ 31గా (GopiChand 31) ఔట్ అండ్ ఔట్‌ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రాబోతున్న ఈ చిత్రం పూజా కార్యక్రమం జరుపుకుంది. కన్నడలో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్ అందించిన హర్ష ఈ సినిమాతో టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కనున్న ఈ సినిమాలో కుటుంబ భావోద్వేగాలతోపాటు ఇతర ఎలిమెంట్స్ ఉండబోతున్నాయని ఇన్ సైడ్‌ టాక్‌. రెగ్యులర్‌ షూటింగ్ ఈ నెల చివరలో షురూ కానుంది. శ్రీ సత్యసాయి ఆర్ట్స్ బ్యానర్‌పై కేకే రాధామోహన్‌ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. కేజీఎఫ్‌ ఫేం రవి బస్రూర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

గోపీచంద్‌ 31కు స్వామి జే సినిమాటోగ్రాఫర్‌. టాప్ టెక్నీషియన్స్ ఈ సినిమాకు పనిచేయబోతుండగా.. నటీనటులు, ఇతర సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలపై మేకర్స్ రానున్న రోజుల్లో క్లారిటీ ఇవ్వనున్నారు. షూటింగ్‌ దశలో ఉన్న గోపీచంద్‌ 30 పీపుల్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతోంది. లక్ష్యం, లౌక్యం సినిమాల తర్వాత శ్రీవాసు-గోపీచంద్ కాంబోలో వస్తున్న సినిమా కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. ఈ సినిమాతో హ్యాట్రిక్‌ హిట్టు కొట్టేందుకు రెడీ అవుతున్నారు.

గోపీచంద్ 31 లాంఛింగ్ స్టిల్స్..

#GopiChand31 launched Today with a formal Pooja ceremony ✨@SriSathyaSaiArt joined hands with Macho🌟 @YoursGopichand for their Production No. 14🎉

Directed by @nimmaaharsha

Produced by #KKRadhamohan

Music @ravibasrur

DOP #JSwamy

Regular shoot 🎥 Begins this month🎊 pic.twitter.com/SG5iDBmGEB

— Sri Sathya Sai Arts (@SriSathyaSaiArt) March 3, 2023