July 10, 2024 / 02:57 PM IST

Sundeep Kishan Hotel | గ‌త కొన్ని రోజులుగా తెలంగాణ‌లో ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు అల‌ర్ట్ అయిన విష‌యం తెలిసిందే. హైద‌రాబాద్‌తో పాటు తెలంగాణ‌లో ఉన్న ప‌లు జిల్లాల్లో రెస్టారెంట్లు, హోట‌ల్ల‌లో ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు వ‌రుస త‌నిఖీలు నిర్వ‌హిస్తున్నారు. ఫుడ్ బాగా లేక‌పోయిన, నాసిరకం పదార్థాలు వాడుతున్న, మాంసం నిల్వ ఉంచిన, కిచెన్ క్లీన్‌గా లేకున్నా కేసు నమోదు చేసి సీజ్ చేస్తున్నారు. అయితే తాజాగా హైద‌రాబాద్ ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు ఒక టాలీవుడ్ న‌టుడికి చెందిన రెస్టారెంట్‌ను త‌నిఖీ చేశారు. ఈ రెస్ట‌రెంట్‌లో వారికి విస్తుపోయే నిజాలు క‌నిపించాయి.

ప్ర‌ముఖ టాలీవుడ్ నటుడు సందీప్ కిష‌న్ సినిమాల‌తో పాటు ఫుడ్ బిజినెస్‌లోకి ఎంట‌ర్ అయిన విష‌యం తెలిసిందే. వివాహ భోజనంబు (Vivaha Bojanambu) అనే పేరుతో సికింద్రాబాద్‌లో రెస్టారెంట్‌ను న‌డుపుతున్నాడు. ఈ రెస్టారెంట్‌లో ఆంధ్ర భోజ‌నంతో పాటు తెలంగాణ వంటకాలు చాలా ఫేమ‌స్. అయితే ఈ రెస్టారెంట్‌ను తాజాగా ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు త‌నిఖీ చేశారు.

ఇక ఈ త‌నిఖీల్లో నాసిరకం పదార్థాలను రెస్టారెంట్ యాజ‌మాన్యం వాడుతున్న‌ట్లు అధికారులు తెలిపారు. అలాగే.. 2022 నాటికి గడువు ముగిసిన 25 కిలోల చిట్టి ముత్యాల రైస్ బ్యాగును అక్కడ గుర్తించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. వాటితో పాటు 500 గ్రాముల కొబ్బరి తురుములో సింథటిక్ ఫుడ్ కలర్స్ కలిపినట్లుగా అధికారులు కనుగొన్నారు. ఇక వండేసిన ఫుడ్ ను స్టీల్ గిన్నెలో పెట్టి ఉంచారని. వాటికి సరైన లేబుల్స్ లేవని అధికారులు తెలిపారు. అలాగే కిచెన్‌లో చెత్తబుట్టలకు ఎక్కడ కూడా మూతలు లేవని.. కిచెన్ ప్రాంతంలో డ్రైన్ నీరు నిల్వ ఉండిపోయిందని అధికారులు వెల్ల‌డించారు. అలాగే వాటికి సంబంధించిన ఫొటోల‌ను అధికారులు పోస్ట్ చేశారు. ఇవే కాకుంగా ఫుడ్ హ్యాండిల్ చేసే వారి ఆరోగ్య పరిస్థితి సంబంధించి ధ్రువీకరణ పత్రాలు లేవని.. వంటల కోసం వాటర్ బబుల్ వాడుతున్నార‌ని వెల్ల‌డించారు.

𝗩𝗶𝘃𝗮𝗵𝗮 𝗕𝗵𝗼𝗷𝗮𝗻𝗮𝗺𝗯𝘂, 𝗦𝗲𝗰𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮𝗯𝗮𝗱

08.07.2024

* FSSAI license true copy was displayed at the premises.

* Chittimutyalu Rice (25kg) was found with Best Before date as 2022 and 500gms of Coconut Grates found with synthetic food colours. Stock has been… pic.twitter.com/yY5yWkknk1

