April 29, 2022 / 04:54 PM IST

ఎలాంటి బ్యాక్ గ్రౌండ్‌ లేకుండా ఇండ‌స్ట్రీ (Cinema Industry)లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి హీరోయిన్‌గా కెరీర్ సాగించ‌డమంటే అంత సుల‌భ‌మైన విష‌య‌మేమి కాదు. అందులోనా స్టార్ హీరోయిన్‌గా కొన‌సాగ‌డం మ‌రీ క‌ష్ట‌మైన ప‌ని. ఇండ‌స్ట్రీలో ఎన్నో ఒడిదొడుకుల‌ను ఎదుర్కొంటూ లీడింగ్ హీరోయిన్లుగా కొన‌సాగుతున్న వారిలో టాప్ ప్లేస్ లో ఉంటారు స‌మంత (Samantha) , న‌య‌న‌తార (Nayanthara).

ఈ ఇద్ద‌రు కోలీవుడ్ భామ‌లు కాతువాకుల రెండు కాధ‌ల్ (క‌న్మ‌ణి రాంబో ఖ‌తిజా) (Kanmani Rambo Khatija)సినిమాలో న‌టించారు. ఏప్రిల్ 28న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకొచ్చింది ఈ చిత్రం. ఈ సంద‌ర్భంగా సామ్ ట్విట్ట‌ర్‌లో అభిమానుల ప్ర‌శ్న‌ల‌కు స‌మాధాన‌మిచ్చింది. న‌య‌న‌తార గురించి ఓ అభిమాని అడుగ‌గా..’న‌య‌న‌తార‌లా ఎవ‌రూ ఉండ‌రు. నేను క‌లిసిన వ్య‌క్తుల్లో వాస్త‌వానికి ద‌గ్గ‌ర‌గా, ఎంతో విధేయ‌త క‌లిగిన క‌ష్ట‌ప‌డే వ్య‌క్తుల్లో ఆమె ఒక‌రు’ అని స‌మాధాన‌మిచ్చింది సామ్.

సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్‌పై సామ్‌, న‌య‌న‌తార, విజ‌య్ సేతుప‌తి కెమిస్ట్రీ బాగానే వ‌ర్క‌వుట్ అయినా..తెలుగులో ఈ చిత్రం ప్లాప్ టాక్ తెచ్చుకుంది. ప్ర‌స్తుతం స‌మంత ఫీ మేల్ సెంట్రిక్ సినిమా య‌శోద‌లో న‌టిస్తోంది. దీంతోపాటు శివ నిర్వాణ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ‌తో క‌లిసి రొమాంటిక్ ల‌వ్ స్టోరీలో ఫీ మేల్‌లీడ్ రోల్ పోషిస్తోంది.

#Nayanthara is #Nayanthara💕there is no one like her . She is real,fiercely loyal and one of the most hard working people I have met #Kanmani #KaathuvakulaRenduKaadhal #AskSam https://t.co/8Crkmn8BLE

— Samantha (@Samanthaprabhu2) April 29, 2022