May 4, 2022 / 10:00 PM IST

వెంక‌టేశ్ (Venkatesh), వ‌రుణ్ తేజ్ (Varun Tej) కాంబోలో వ‌స్తున్న మ‌ల్టీ స్టార‌ర్ ఎఫ్ 3 (F3) . అనిల్ రావిపూడి (Anil Ravipudi) డైరెక్ష‌న్‌లో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం మే 27న గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల కాబోతుంది. త‌మ‌న్నా, మెహ‌రీన్ కౌర్ హీరోయిన్లుగా న‌టిస్తున్నారు. కాగా అనిల్ రావిపూడి అండ్ టీం మే 9న ట్రైల‌ర్‌తో అల‌రించేందుకు రెడీ అవుతోంది. ఇప్ప‌టికే వ‌రుణ్, వెంకీ ట్రైల‌ర్‌లో వ‌చ్చే త‌మ పాత్ర‌ల‌కు డ‌బ్బింగ్ కూడా పూర్తి చేశారు. తాజాగా డైరెక్ట‌ర్ అదిరిపోయే అప్డేట్ ఇచ్చాడు. ఎఫ్ 3 ట్రైల‌ర్ ఎన్ని నిమిషాలు ఉండ‌బోతుంద‌నేది చెప్పాడు.

ట్రైల‌ర్ 2 నిమిషాల 32 సెక‌న్ల పాటు ఉండ‌నుంద‌ని ట్వీట్ చేశాడు. దిల్ రాజు స‌మ‌ర్ప‌ణ‌లో శ్రీ వెంకటేశ్వ‌ర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై శిరీష్ నిర్మిస్తున్నారు. సోనాల్ చౌహాన్‌, సునీల్, అన్న‌పూర్ణ‌మ్మ‌, వెన్నెల కిశోర్, ప్ర‌కాశ్ రాజ్‌, రాజేంద్ర‌ప్ర‌సాద్ ఇత‌ర న‌టీన‌టులు కీల‌క పాత్ర‌లు పోషిస్తున్నారు. ఎఫ్ 2కు అదిరిపోయే మ్యూజిక్ అందించిన‌ దేవీ శ్రీ ప్ర‌సాద్ ఈ చిత్రానికి మ‌రోసారి మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు.

#F3Trailer is Locked 🔐

Now, it's over to you for RR @ThisIsDSP sir 🤝🏻😉

BIGGEST FUN FRANCHISE 🥳

A Fun Bomb of 2:32 Mins dropping on May 9th 💥💣#F3Movie @VenkyMama @IAmVarunTej @tamannaahspeaks @Mehreenpirzada @sonalchauhan7 @SVC_official @adityamusic@f3_movie #F3OnMay27 pic.twitter.com/4WbFWM2iNp

— Anil Ravipudi (@AnilRavipudi) May 4, 2022