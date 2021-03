బిగ్ బాస్ సీజ‌న్ 1 కార్య‌క్ర‌మంతో బుల్లితెర ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఎన్టీఆర్ ఇప్పుడు స‌రికొత్త రియాలిటీ షోతో ప్రేక్ష‌కుల‌ని అల‌రించ‌నున్నాడు. నాగార్జున హోస్ట్‌గా రూపొందిన మీలో ఎవ‌రు కోటీశ్వ‌రుడు అనే కార్య‌క్ర‌మాన్ని ఎవ‌రు మీలో కోటీశ్వ‌రులుగా మార్చి జెమినీ టీవీ స‌రికొత్త షో ప్లాన్ చేస్తుండ‌గా, దీనిని ఎన్టీఆర్ హోస్ట్ చేయ‌బోతున్నాడు. కొద్ది సేప‌టి క్రితం బిగ్గెస్ట్ మోస్ట్ ఎంట‌ర్‌టైనింగ్ షో ఎవ‌రు మీలో కోటీశ్వ‌రులు అంటూ ఓ ప్రోమో విడుద‌ల చేయ‌గా, హోస్ట్ సీట్‌లో ఎన్టీఆర్‌ని పూర్తిగా రివీల్ చేయ‌కుండా, షాడో రూపంలో చూపించారు.



ఇప్పటికే ఎన్టీఆర్‌కు సంబంధించి ప‌లు ప్రోమోస్ షూట్ చేసిన‌ట్టు తెలుస్తుంది. త్రివిక్ర‌మ్ వీటిని డైరెక్ట్ చేయ‌గా, రానున్న రోజుల‌లో ఒక్కొక్క‌టిగా విడుద‌ల చేయ‌నున్నారు. మీలో ఎవరు కోటీశ్వరుడు ప్రోగ్రామ్‌ బాగా ప్రజాదరణ పొందడంతో దాన్ని కాస్త మార్చి ఎవరు మీలో కోటీశ్వరులు అంటూ తీసుకొస్తున్నారు. ఒక్కో ఎపిసోడ్ కోసం కోటికి పైగానే రెమ్యునరేషన్ తీసుకోబోతున్నాడు తారక్. కరోనా కారణంగా గతేడాదే మొదలవ్వాల్సిన ఈ షో ఇప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది.



The Biggest and Most Entertaining show, #EvaruMeeloKoteeswarulu is coming soon to your favorite Gemini TV.

"Evaru Meelo Koteeswarulu " can make your dreams come true.