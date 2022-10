October 17, 2022 / 06:58 PM IST

మెగాస్టార్ చిరంజీవి (Chiranjeevi) న‌టిస్తున్న చిత్రాల్లో ఒక‌టి 154వ (Mega154). బాబీ (కేఎస్ ర‌వీంద్ర‌) డైరెక్ష‌న్‌లో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో ర‌వితేజ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. మైత్రీ మూవీ మేక‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై తెర‌కెక్కుతున్న మెగా 154లో శృతిహాస‌న్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో న‌టిస్తోంది. ఈ చిత్రానికి రాక్ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్ర‌సాద్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

మెగా 154 సినిమా విడుదల తేదీపై క్లారిటీ ఇచ్చింది మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ టీం. మాస్‌ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం ముందుగా వచ్చిన వార్తల ప్రకారం వచ్చే సంక్రాంతికి విడుదల కానుంది. 2023 జనవరి 13న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. సంక్రాంతికి కలుద్దాం అనే క్యాప్షన్ తో అప్డేట్ ఇచ్చింది టీం. మాస్ మూల విరాట్ ను బిగ్ స్క్రీన్ పై చూసేందుకు వేచి ఉండలేకపోతున్నా అంటూ ట్వీట్ చేశాడు బాబీ.

3 పాటలు, కొంత టాకీ పార్ట్‌ మినహా మెగా 154 సినిమా షూటింగ్‌ పూర్తయినట్టు సమాచారం. వీలైనంత త్వరగా షూటింగ్‌ను పూర్తి చేసేందుకు ప్లాన్‌ చేసుకుంది చిరంజీవి టీం. ఈ సినిమాలో ర‌వితేజ వైజాగ్ రంగ‌రాజు అనే మాస్ పోలీసాఫీస‌ర్‌గా న‌టిస్తున్నాడని టాలీవుడ్ స‌ర్కిల్ టాక్.

This time its going to be a MEGA festival!🤩

Make way for MASS MOOLA VIRAT for this Sankranthi 2023🌟

Can’t hold my eagerness to witness the MASS Euphoria of MY HERO @KChiruTweets garu on the big screens with my film #Mega154😊

Kaluddam Sankranthi ki😎#Mega154ForSankranthi 💥 pic.twitter.com/2tVoBxqvYm

