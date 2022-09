September 19, 2022 / 12:52 PM IST

Thiru Movie On OTT | గ‌తేడాది ‘క‌ర్ణణ్‌’తో మొద‌టి సారి 50కోట్ల క్ల‌బ్‌లో అడుగుపెట్టిన ధ‌నుష్‌.. ఈ ఏడాది ‘తిరు’తో 100కోట్ల క్ల‌బ్‌లో అడుగుపెట్టాడు. ఎలాంటి అంచ‌నాల్లేకుండా గ‌త‌నెల 18న విడుద‌లైన తిరు చిత్రం మొద‌టి రోజు నుండి పాజిటీవ్ టాక్ తెచ్చుకుని భారీ విజ‌యం సాధించింది. ఓపెనింగ్స్ అంత‌గా రాక‌పోయిన రోజు రోజుకు ఈ సినిమాపై అద‌ర‌ణ పెరుగుతూ వ‌చ్చింది. సినిమా విడుద‌లై నెల రోజులు దాటిన ఇంకా క‌లెక్ష‌న్‌లు స్ట‌డీగానే ఉన్నాయి. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు ఈ చిత్రం దాదాపు రూ.120కోట్ల‌కు పైగా గ్రాస్‌ను క‌లెక్ట్ చేసింది. ధ‌నుష్ కెరీర్‌లోనే అత్య‌ధిక క‌లెక్ష‌న్లు సాధించిన చిత్రంగా ‘తిరు’ నిలిచింది. ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమా ఓటీటీ విడుద‌ల కోసం ప్రేక్ష‌కులు ఎంత‌గానో ఎదురు చూస్తున్నారు. తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఓటీటీ రిలీజ్‌డేట్‌ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు.

‘తిరు’ చిత్రం సెప్టెంబ‌ర్ 23నుండి ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ సంస్థ ‘స‌న్ ఎన్ఎక్స్‌టీ’లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. త‌మిళంతో పాటు తెలుగు, మ‌ల‌యాళం, క‌న్న‌డ భాష‌ల్లో స్ట్రీమింగ్ అందుబాటులో ఉండ‌నుంది. ఈ చిత్రంతో ధ‌నుష్‌కు సౌత్‌లో మంచి పాప్యులారిటీ వ‌చ్చింది. రొమాంటిక్ ఫ్యామిలీ డ్రామా నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని స‌న్ పిక్చ‌ర్స్ ప‌తాకంపై క‌ళానిధి మార‌న్ నిర్మించాడు. మ్యూజిక్ సెన్సేష‌న్ అనురుధ్ ర‌విచంద్ర‌న్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందించాడు. ఇక ప్ర‌స్తుతం ధ‌నుష్ న‌టించిన ‘నానే వ‌రువెన్’ విడుద‌ల‌కు సిద్ధంగా ఉంది. సెల్వా రాఘ‌వ‌న్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రంపై ప్రేక్ష‌కుల‌లో భారీ అంచ‌నాలే ఉన్నాయి. దీనితో పాటుగా తెలుగు, త‌మిళ భాష‌ల్లో తెర‌కెక్కుతున్న ‘సార్’ డిసెంబ‌ర్ 2న విడుద‌ల కానుంది.

The mega blockbuster #Thiruchitrambalam streaming worldwide in 4K and Dolby Atmos from 23rd Sept only on Sun NXT! #ThiruchitrambalamOnSunNXT@dhanushkraja @anirudhofficial #Bharathiraja @prakashraaj @MithranRJawahar @priya_Bshankar #NithyaMenen #RaashiiKhanna pic.twitter.com/wTIq8VOeU9

