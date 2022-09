September 20, 2022 / 03:55 PM IST

Nene Vasthunna Release Date | త‌మిళ హీరో ధ‌నుష్ ఇటీవ‌లే ‘తిరు’తో మంచి విజ‌యం సాధించాడు. ‘క‌ర్ణ‌న్’ త‌ర్వాత ధ‌నుష్ న‌టించిన నాలుగు సినిమాలు వ‌రుస‌గా ఓటీటీలో విడుద‌ల‌య్యాయి. అయితే ఈ నాలుగు సినిమాలు కూడా ఓటీటీ ప్రేక్ష‌కుల‌ను అంత‌గా ఆక‌ట్టుకోలేక‌పోయాయి. ఈ క్ర‌మంలో ధ‌నుష్ ‘తిరు’తో కెరీర్ బిగ్గెస్ట్ హిట్‌ను సాధించాడు. ఈ చిత్రం ధ‌నుష్ కెరీర్‌లోనే అత్య‌ధిక క‌లెక్ష‌న్లు సాధించిన చిత్రంగా నిలిచింది. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న నాలుగు సినిమాలు సెట్స్‌పై ఉంచాడు. అందులో ‘నానే వ‌రువెన్’ ఒక‌టి. సెల్వారాఘ‌వ‌న్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రంపై ప్రేక్ష‌కుల‌లో భారీ అంచ‌నాలే నెల‌కొన్నాయి. తాజాగా మేక‌ర్స్ ఈ మూవీ విడుద‌ల తేదీను ప్ర‌క‌టించారు.

ఈ చిత్రాన్ని సెప్టెంబ‌ర్ 29న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. కాగా ఆ మ‌రుస‌టి రోజే మ‌ణిర‌త్నం ‘పొన్నియన్ సెల్వ‌న్’ రిలీజ్ కానుంది. మరీ ఆ సినిమా పోటీని త‌ట్టుకుని ధ‌నుష్ నిలుస్తాడా? లేదా అనేది చూడాలి. ఇక ఈ చిత్రాన్ని తెలుగులో ‘నేనే వ‌స్తున్నా’ పేరుతో గీతా ఆర్ట్స్ విడుద‌ల చేస్తుంది. ఇప్ప‌టికే చిత్రం నుండి విడుద‌లైన టీజ‌ర్, ట్రైల‌ర్‌కు విశేష స్పంద‌న వ‌చ్చింది. యువ‌న్ శంక‌ర్ రాజా సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రంలో ధ‌నుష్ డ్యూయ‌ల్ రోల్‌లో న‌టిస్తున్నాడు. హీరోగా, విల‌న్‌గా రెండు పాత్ర‌లను ధ‌నుష్ ఈ సినిమాలో పోషించడం విశేషం. సెల్వ‌రాఘ‌వ‌న్ న‌టించి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రాన్ని ‘వి క్రియేష‌న్స్’ ప‌తాకంపై క‌లైపులి ఎస్ థాను నిర్మించాడు.

We are extremely happy to announce that #NaaneVaruvean is releasing worldwide on September 29th! @dhanushkraja @selvaraghavan @thisisysr @theedittable @omdop @Rvijaimurugan @saregamasouth pic.twitter.com/nUMH73nVPr

— Kalaippuli S Thanu (@theVcreations) September 20, 2022