April 23, 2023 / 05:10 PM IST

Devi Sri Prasad | టాలీవుడ్‌ లీడింగ్‌ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్లలో టాప్‌లో ఉంటాడు రాక్‌ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్ (Devi Sri Prasad). ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్న డీఎస్పీ మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి (Chiranjeevi)ని కలిశాడు. బాస్‌తో కలిసి బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌ చేశాడు. సోషల్ మీడియా ద్వారా ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఫొటో షేర్ చేశాడు డీఎస్పీ.

మధురమైన బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌, అద్భుతమైన సమయం. మేము ఎప్పుడూ చాలా ప్రత్యేకంగా ఫీలయ్యేలా చేస్తుంటారు. అందుకే మీరంటే మాకు ఎప్పుడూ చాలా చాలా ప్రత్యేకం. లవ్‌ యూ సార్‌. ఇలాంటి అందమైన ఫొటో తీసిన సురేఖ గారికి ధన్యవాదాలు..బాస్‌తో బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌ అంటూ ట్వీట్ చేశాడు డీఎస్పీ. ఇప్పుడీ స్టిల్ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఇంతకీ ఈ ఇద్దరూ ఇలా కలుసుకోవడం వెనుకున్న సీక్రెట్‌ ఏంటని తెగ చర్చించుకుంటున్నారు సినీ జనాలు. మరి ఆ సీక్రెట్‌ ఏంటో తెలియజేస్తారా..? అనేది తెలియాల్సి ఉంది. ఈ ఏడాది చిరంజీవికి మరోసారి వాల్తేరు వీరయ్య సినిమాతో అద్భుతమైన ఆల్బమ్‌ అందించాడు డీఎస్పీ.

డీఎస్పీ మరి చిరంజీవితో కొత్త సినిమా గురించి ఏదైనా చర్చించాడనేదానిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది . చిరంజీవి ప్రస్తుతం మెహర్‌ రమేశ్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతన్ భోళా శంకర్ సినిమాలో నటిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా షూటింగ్ దశలో ఉంది. ప్రస్తుతం దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ పవన్‌ కల్యాణ్‌ నటిస్తోన్న ఉస్తాద్ భగత్‌ సింగ్, అల్లు అర్జున్‌-సుకుమార్‌ కాంబోలో వస్తున్న పుష్ప.. ది రూల్‌కు సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

చిరంజీవితో దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌..

BREAKFAST with the BOSS ❤️😍

ThankU dear @KChiruTweets sirrr for d lovely Breakfast and the Amazing time ❤️🎶🤗🙏🏻

U always make Us Feel Special !!

Thats why U r always SUPER DUPER SPECIAL for Us !! Love U sirrr ❤️🎶🤗🙏🏻

ThankU dear @sushkonidela 4 dis lovely pic🎶🤗… pic.twitter.com/OxGkBfu2T9

— DEVI SRI PRASAD (@ThisIsDSP) April 23, 2023