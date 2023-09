September 10, 2023 / 01:42 PM IST

Detective Teekshana | కన్నడ స్టార్ హీరో, దర్శకుడు ఉపేంద్ర (Upendra)కు తెలుగు ప్రేక్షకుల్లోనూ అభిమానులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ఆయన తెరకెక్కించిన సినిమాలే అందుకు నిదర్శనం. ఉపేంద్ర దర్శకత్వం వహించిన ప్రతీ సినిమా ఒక ఆణిముత్యమే. ఆయన సినిమాల్లోని హీరో క్యారెక్టరైజేషన్‌ కల్పితంలా కాకుండా నిజ జీవిత పాత్రలా అనిపిస్తుంటుంది. ఇక ఉపేంద్ర భార్య, ప్రియాంక ఉపేంద్ర (Priyanka Upendra) కూడా తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమే. తెలుగులో ‘సూరి’, ‘రా’ సినిమాల్లో ఆమె నటించింది. కాగా ప్రియాంక ఉపేంద్ర (Priyanka Upendra) తాజాగా న‌టిస్తున్న 50వ సినిమా ‘డిటెక్టివ్‌ తీక్షణ’ (Detective Teekshana). ఈ చిత్రానికి త్రివిక్రమ్‌ రఘు (Trivikram Raghu) దర్శకత్వం వహిస్తుండ‌గా.. గుత్తముని ప్రసన్న, జి మునివెంకట్‌ చరణ్‌, పురుషోత్తం బి నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండ‌గా.. ఈ సినిమా నుంచి విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్, ప్రోమోలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మేకర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

డిటెక్టివ్‌ తీక్షణ ట్రైల‌ర్‌ను సెప్టెంబర్ 15న విడుదల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేకర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో వెల్ల‌డించారు. ఈ సంద‌ర్భంగా ట్రైల‌ర్ ప్రోమోను వ‌దిలారు. ఇక ఈ ప్రోమోలో డిటెక్టివ్‌లా గన్ పట్టుకుని స్టైలిష్, ఇంటెన్స్ లుక్‌లో ప్రియాంక ఉంది. ఇక స్టెలిష్‌ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెర‌కెక్కుతున్న ఈ సినిమాను కన్నడతో పాటు తెలుగు, తమిళం, బెంగాళీ, హిందీ భాష‌ల్లో విడుద‌ల చేయ‌నున్నారు.

Here We Go…

50th Film Of @priyankauppi #PriyankaUpendra, #DetectiveTeekshana 🔎👁️‍🗨️

Trailer Promo is Out Now 👇🏻👇🏻

▶️ https://t.co/8GplMK2WuO

Directed by #TrivikramRaghu#MuniVenkatCharan @gmprasanna @muni_vc @EventLinkxEnt #VijaySuriya #Avinash #PurushothamBK… pic.twitter.com/sGq1l8VZnC

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) September 10, 2023