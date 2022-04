April 24, 2022 / 03:22 PM IST

టాలీవుడ్ (Tollywood) యాక్ట‌ర్ ర‌వితేజ (Ravi Teja) తాజా సినిమాల్లో ఒక‌టి రావ‌ణాసుర (Ravanasura). టాలెంటెడ్ డైరెక్ట‌ర్ సుధీర్ వ‌ర్మ (Sudheer Varma) డైరెక్ట‌ర్ చేస్తున్న ఈ చిత్రం యాక్ష‌న్ జోన‌ర్‌లో తెర‌కెక్కుతుంది. కాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన అప్ డేట్ ఒక‌టి ఫిలింన‌గ‌ర్ లో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతోంది. ప్ర‌స్తుతం కొత్త షెడ్యూల్ షూటింగ్ కొన‌సాగుతుంది. కాగా ఈ ప్రాజెక్టు ఆడియో హ‌క్కులు పాపుల‌ర్ మ్యూజిక్ లేబుల్ స‌రిగ‌మప ద‌క్కించుకున్న‌ట్టు స‌మాచారం.

అంతేకాదు ఆడియో హ‌క్కుల కోసం భారీ మొత్తం పెట్టిన‌ట్టు ఇన్‌సైడ్ టాక్‌. జాతిర‌త్నాలు ఫేం హీరోయిన్ ఫ‌రియా అబ్దుల్లా (Faria Abdullah) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో న‌టిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో సుశాంత్ (Sushanth) నెగెటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నాడు. యాక్ష‌న్ థ్రిల్ల‌ర్‌గా వ‌స్తున్న ఈ చిత్రంలో మేఘా ఆకాశ్‌, అనూ ఇమ్మాన్యుయేల్ , ద‌క్షా న‌గార్క‌ర్, పూజిత పొన్నాడ కీ రోల్స్ పోషిస్తున్నారు.

