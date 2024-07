Daksha Nagarkar | బర్త్‌ డే స్పెషల్‌.. దక్షా నగార్కర్ స్వాగ్‌ గ్లింప్స్‌ వైరల్

July 12, 2024 / 02:57 PM IST

Daksha Nagarkar | టాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ శ్రీ విష్ణు (Sree Vishnu) నటిస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటి స్వాగ్(SWAG). పెళ్లి చూపులు ఫేం రీతూ వర్మ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండగా.. మరో భామ దక్షా నగార్కర్ కీలక పాత్రలో నటిస్తోంది. స్వాగ్‌ ప్రపంచానికి మరింత రాజసం.. అచ్చ తెలుగు సినిమా ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ లోడింగ్ అంటూ ఇప్పటికే మేకర్స్‌ షేర్ చేసిన దక్షా నగార్కర్ లుక్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. తాజాగా ఈ భామకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ స్వాగ్ స్పెషల్ గ్లింప్స్‌ విడుదల చేశారు.

షూట్‌ లొకేషన్‌ విజువల్స్‌తో కట్ చేసిన ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్పటికే రీతూవర్మ ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను కూడా షేర్ చేశారు మేకర్స్‌. వింజామర వంశపు రాణి రుక్మిణి దేవిగా కనిపించనుంది రీతూ వర్మ. ఈ చిత్రానికి హసిత్ గోలి దర్శకత్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టీజీ విశ్వప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్నారు. వివేక్‌ కూచిబొట్ల సహనిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

చారిత్రక నేపథ్యం ఉన్న శ్వాగణిక వంశం కథగా కామెడీ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో వస్తోన్న స్వాగ్‌ చిత్రానికి వివేక్ సాగర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రానికి జీఎం శేఖర్‌ ఆర్ట్‌ డైరెక్టర్ కాగా.. నందు మాస్టర్ స్టంట్ కొరియోగ్రఫర్‌గా పనిచేస్తున్నారు‌.

Join us in wishing the beautiful and talented @DakshaOfficial a very Happy & SWAGful Birthday! 🤩✨

Here’s a behind-the-scenes glimpse from the sets of #SWAG. 🎥#HBDDakshaNagarkar #అచ్చతెలుగుసినిమా ❤️‍🔥@sreevishnuoffl @riturv #MeeraJasmine #SharanyaPradeep @vishwaprasadtg… pic.twitter.com/w4W4P6ElS0

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) July 12, 2024