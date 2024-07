July 12, 2024 / 01:16 PM IST

Suriya | బాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో అక్షయ్‌కుమార్‌ (Akshay kumar) లీడ్ రోల్‌లో నటించిన తాజా చిత్రం సర్ఫీరా (Sarfira). సుధా కొంగ‌ర -సూర్య కాంబోలో వచ్చిన సూరారై పోట్రు (ఆకాశం నీ హ‌ద్దురా)కు హిందీ రీమేక్‌గా తెరకెక్కింది. సూర్య కీలక పాత్రలో నటించిన ఈ మూవీ నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. పాజిటివ్‌ టాక్‌తో స్క్రీనింగ్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా సూర్య (Suriya) తన సంతోషాన్ని సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేసుకున్నాడు.

సర్ఫిరా మనందరికీ ఎప్పటికీ ముఖ్యమైన సినిమాగా ఉంటుంది. అక్షయ్‌కుమార్‌ సార్‌ మీ 150వ సినిమాగా సర్ఫిరాను ఎంపిక చేసుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు. మీరు సినిమాలో జీవించేలా చేశారు. సుధాకొంగర..సుధాకొంగర మీరు చాలా ఏండ్లుగా కలలు కన్న మా సినిమా ఇప్పుడు థియేటర్లలో ఉండటం ఆనందంగా ఉంది. ఇక రాణిగా రాధికామదన్‌ అద్బుతంగా కనిపించారు. మా సర్ఫిరా నటీనటులు, టీం మెంబర్స్‌కు శుభాకాంక్షలు.. అంటూ ట్వీట్ చేశాడు సూర్య. కెప్టెన్ గోపీనాథ్‌ సేవలను గుర్తు చేసుకుంటూ.. పరేశ్‌ రావల్‌, జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశాడు సూర్య.

మరి సర్ఫిరా కలెక్షన్లు ఎలా ఉండబోతున్నాయనేది చూడాలి. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన సర్ఫీరా ట్రైలర్‌కు అద్భుతమైన స్పందన వస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని అబండెన్షియా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, సూర్య హోం బ్యాన‌ర్ 2డీ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్‌, కేప్‌ ఆఫ్ గుడ్‌ ఫిలిమ్స్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కించాయి. తనిష్క్‌ బాగ్‌ఛీ, జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతం అందించారు.

Sarfira will always be an important film for all of us! @akshaykumar Sir Thank you for choosing Sarfira as your 150th film & you’ve made Veer come alive so beautifully @Sudha_Kongara you’ve lived this dream for so many years happy our film is in theatres now #RadhikkaMadan is… pic.twitter.com/LzAwf7h4pZ

— Suriya Sivakumar (@Suriya_offl) July 12, 2024