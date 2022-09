September 5, 2022 / 07:05 PM IST

అక్కినేని నాగార్జున (Akkineni nagarjuna) హోస్ట్ గా వ్య‌వ‌హ‌రిస్తున్న బిగ్ బాస్ సీజ‌న్ 6 (Bigg Boss Telugu 6) ఆదివారం సాయంత్రం గ్రాండ్‌గా లాంఛైన సంగ‌తి తెలిసిందే. 21 మంది కంటెస్టెంట్స్ బిగ్ బాస్ హౌస్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. నాగార్జున ఒక్కొక్క‌రికి స్వాగ‌తం ప‌లుకుతూ బిగ్ బాస్ హౌస్‌లోకి పంపించాడు. ఇక ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ప్రేక్ష‌కుల కోసం తొలి ఎపిసోడ్ ఎలా ఉండ‌బోతుందో తెలియ‌జేస్తూ డిస్నీ+హాట్ స్టార్ (DisneyPlusHotstar) ప్రోమోను విడుద‌ల చేసింది.

మీ మొద‌టి టాస్క్‌కు స‌మ‌యం ఆస‌న్న‌మైంది. బిగ్ బాస్ ఇల్లు మూడు త‌ర‌గ‌తులుగా ఏర్ప‌డిందని కంటెస్టెంట్స్ లో ఒక‌రైన ఫైమా చెబుతోంది. ఈ మూడు త‌ర‌గ‌తుల్లో ఒక‌టి క్లాస్‌..అన‌గా స‌క‌ల సౌక‌ర్యాలు అనుభ‌వించే వారు…రెండోది ట్రాష్‌..అంటే వీరు వీరి భోజ‌నం గార్డెన్ ఏరియాలోనే వండుకొని తినాల్సి ఉంటుంది..అని చెబుతూనే మూడో కేట‌గిరీ ఏంట‌నేది స‌స్పెన్స్ లో పెట్టింది.. చివ‌ర‌లో వీరు ఈ వారం ఇంటి నుంచి బ‌య‌ట‌కు వెళ్ల‌డానికి నేరుగా నామినేట్ అయిపోతారంటోంది ఫైమా.

మొత్తానికి పై మూడు కేట‌గిరీల్లో ఎవ‌రెవ‌రున్నారు..బిగ్ బాస్ ఇచ్చిన టాస్క్ లో ఎవ‌రు గెలిచారు..టాస్క్ ఎలా సాగింద‌నేది రాత్రి 10 గంట‌ల‌కు ప్ర‌సార‌మ‌య్యే ఎపిసోడ్ లో తెలియ‌నుంది. బిగ్ బాస్ ఇంటి స‌భ్యుల‌కిచ్చిన మొద‌టి ఛాలెంజ్ కొబ్బ‌రి బోండాల యుద్దం..ఈ టాస్క్‌ లో ఇంత‌కీ ఎవ‌రు గెలిచారు అనేది తెలియాలంటే మ‌రికొన్ని గంట‌ల్లో తెలిసిపోనుంది.

