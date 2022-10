October 11, 2022 / 08:05 PM IST

టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ప్ర‌భాస్ (Prabhas) న‌టిస్తున్న పాన్ ఇండియా సినిమాల్లో ఒక‌టి ప్రాజెక్టు కే (Project K). సైన్స్ ఫిక్ష‌న్ జోన‌ర్‌లో వ‌స్తున్న ఈ చిత్రాన్ని నాగ్ అశ్విన్ (Nag Ashwin) డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. కాగా ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ లెజెండ‌రీ స్టార్ అమితాబ్ బ‌చ్చ‌న్ కీల‌క పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే.

5 దశాబ్దాలకుపైగా వినోదాన్ని పంచిన పవర్‌హౌస్. ఈసారి మీరు ఆవిష్కరించిన కొత్త అవతారాన్ని ప్రపంచానికి చూపించకుండా ఉండ‌లేక‌పోతున్నాం. 80వ బ‌ర్త్ డే సెల‌బ్రేష‌న్స్‌తోపాటు మరెన్నో ఉన్నాయి. శక్తి ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉంటుంది. మా వెనుక ఉన్న శక్తి మీరే..అంటూ మేక‌ర్స్ ప్ర‌త్యేకంగా శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేశారు.

ప్రాజెక్టు కే ప్ర‌స్తుతం షూటింగ్ ద‌శ‌లో ఉంది. ప్ర‌భాస్ దీంతోపాటు ప్రశాంత్ నీల్ డైరెక్ష‌న్‌లో ప్ర‌భాస్ యాక్ష‌న్ డ్రామాగా వ‌స్తున్న స‌లార్ కూడా చేస్తున్నాడు. 2023 వేస‌వి కానుక‌గా థియేట‌ర్ల‌లో సంద‌డి చేయ‌నుంది. మ‌రోవైపు తానాజీ ఫేం ఓం రౌత్ డైరెక్ష‌న్‌లో న‌టిస్తున్న‌ ఆదిపురుష్ సినిమా 2022 జ‌న‌వ‌రిలో విడుద‌ల కానుంది.

A powerhouse that has entertained for more than 5 decades! Can't wait to show the world the new avatar you've unleashed this time. Here's to the 80th & many more! May the force be with you always & you're the force behind us @SrBachchan sir – Team #ProjectK pic.twitter.com/4GDAWQAign

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) October 11, 2022