October 11, 2022 / 04:10 PM IST

గాడ్సే సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు ప‌రిచ‌య‌మైంది మ‌ల‌యాళ భామ ఐశ్వ‌ర్య‌ల‌క్ష్మి (Aiswarya Lekshmi). ఇటీవ‌లే వ‌చ్చిన మ‌ల్టీస్టార‌ర్ చిత్రం పొన్నియ‌న్ సెల్వ‌న్-1లో సముద్ర‌కుమారి పాత్ర‌లో మెరిసింది ఐశ్వ‌ర్య‌ల‌క్ష్మి. ఈ బ్యూటీ టైటిల్ రోల్‌లో న‌టిస్తున్న కొత్త తెలుగు చిత్రం అమ్ము.

గృహ‌హింస‌ను ఎదుర్కొంటున్న మ‌హిళ క‌థ నేప‌థ్యంలో వ‌స్తున్న ఈ చిత్రంలో ఐశ్వ‌ర్య‌ల‌క్ష్మి భ‌ర్త‌గా న‌వీన్ చంద్ర న‌టిస్తున్నాడు. అమెజాన్ తొలి తెలుగు ఒరిజిన‌ల్ మూవీగా వ‌స్తున్న అమ్ము ట్రైల‌ర్ (Ammu Trailer) ను మేక‌ర్స్ లాంఛ్ చేశారు.

ఈ చిత్రంలో త‌న భార్య‌ను హింసించే పోలీసాఫీస‌ర్‌గా క‌నిపించ‌నున్నాడు న‌వీన్ చంద్ర‌. బాబీ సింహా మ‌రో కీల‌క పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నాడు. ట్రైల‌ర్ లో వ‌చ్చే బీజీఎం, విజువ‌ల్స్‌, ఎమోష‌న్స్ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. డ్రామా థ్రిల్ల‌ర్‌గా వ‌స్తున్న ఈ చిత్రాన్ని చారుకేశ్ శేఖ‌ర్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. తెలుగుతోపాటు త‌మిళం, మ‌ల‌యాళం, క‌న్న‌డ‌, హిందీ భాష‌ల్లో కూడా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. అక్టోబ‌ర్ 19న ప్రీమియ‌ర్ కానుంది అమ్ము.

